Son Dakika Haberleri: Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret
Son Dakika Güncel Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret

Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret

27 dakika önce

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 1996'dan bu yana ülkesinden Nepal'e resmi ziyarette bulunan ilk lider oldu.

Çin'den Nepal'e 23 yıl sonra ilk ziyaret, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, 1996'dan bu yana ülkesinden Nepal'e resmi ziyarette bulunan ilk lider oldu.

Şi, Nepal Devlet Başkanı Bidhya Devi Bhandari ve Başbakan Sharma Oli tarafından Katmandu Havalimanı'nda karşılandı.

İktidardaki Nepal Komünist Partisi sözcüsü Narayan Kaji Shreshta, yarın yapılacak resmi görüşmelerde "iade anlaşması" başta olmak üzere birçok konunun görüşüleceğini söyledi.

Ayrıca, ülkeler arasında demir yolu bağlantısı kurulması konusunda proje raporu imzalanması da bekleniyor.

Çin'in, sınır bölgelerinin yönetimi, sınırdan kaçak geçişler, banka dolandırıcılığı ve kaçakçılık gibi uluslararası suçlarla mücadele konularında Nepal ile anlaşma yapmak istediği biliniyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Şi Cinping, Nepal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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