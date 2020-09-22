Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına "uydurma" nitelemesi - Son Dakika

Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına "uydurma" nitelemesi

Çin, ABD'nin New York kentinde görevli bir polis memurunun "Çin'e ajanlık yaptığı" suçlamasının "uydurma" olduğunu bildirdi.

Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına

Çin, ABD'nin New York kentinde görevli bir polis memurunun "Çin'e ajanlık yaptığı" suçlamasının "uydurma" olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, olağan basın toplantısında, polis memurunun, Çin'e ajanlık yaptığına dair suçlamaların "tamamen uydurma" ve ABD'deki Çinli diplomatları lekeleme planın bir parçası olduğunu söyledi.

Venbin, polis Baimadajie Angwang'a yönelik suçlamaların, "gibi görünüyor" ve "muhtemelen" tarzında ifadelerle dolu olduğuna dikkati çekti.

ABD tarafının suçlamalarının "tamamen uydurma" olduğunu vurgulayan Venbin, ABD'nin ülkedeki Çin konsolosluğu ve personelinin itibarını sarsma planının başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Polis memuru hakkında dava açılmıştı

New York Polis Departmanında (NYPD) görevli polis memuru Baimadajie hakkında dün Çin için ajanlık yapma suçlamasıyla dava açılmıştı.

Federal savcılık tarafından hazırlanan iddianamede polis memurunun New York'ta yaşayan Tibetliler hakkında Çin konsolosluk yetkililerine bilgi aktardığı kaydedilmişti.

İddianamede Queens ilçesinde görev yapan Baimadajie'ın, pozisyonunu kötüye kullanarak "yasa dışı ajan" gibi, Tibetlilerin etkinlikleri hakkında Çinli yetkililere bilgi verdiği ifade edilmişti.

Baimadajie'ın ayrıca dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ve engelleme gibi suçlamalardan da yargılanacağı aktarılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Polis Memuru, New York, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den, New York'ta bir polisin kendileri için ajanlıkla suçlanmasına 'uydurma' nitelemesi - Son Dakika

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