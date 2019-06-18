Son Dakika Haberleri: Çin'den "Orta Doğu'da Pandora'nın Kutusunu açmayın" uyarısı
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Çin'den "Orta Doğu'da Pandora'nın Kutusunu açmayın" uyarısı

1 saat önce

Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından ABD-İran gerilimi tırmanırken Çin’den “Orta Doğu’da ‘Pandora’nın Kutusu’nu açmayın” uyarısı geldi.

Çin'den
Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarının ardından ABD- İran gerilimi tırmanırken Çin'den " Orta Doğu'da 'Pandora'nın Kutusu'nu açmayın" uyarısı geldi.

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin İran ile sorunlarını çözerken aşırı baskı kullanmaması gerektiğini söyledi. Bakan Wang Yi Körfez'deki gelişmelerden ülkesinin doğal olarak çok endişeli olduğunu belirterek, taraflara gerilimi düşürmesi ve olası bir çatışmadan uzak durması çağrısında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 08:53 
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya
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