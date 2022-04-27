Son dakika... Çin'den Pakistan'daki saldırıya yönelik açıklama - Son Dakika
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Son dakika... Çin'den Pakistan'daki saldırıya yönelik açıklama

27.04.2022 12:02
Son dakika... Çin'den Pakistan'daki saldırıya yönelik açıklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'da Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'ne yönelik saldırının arkasında bulunan isimlerin "bedelini ödeyeceği" ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan'da Karaçi Üniversitesi'ndeki Konfüçyüs Enstitüsü'ne yönelik saldırının arkasında bulunan isimlerin "bedelini ödeyeceği" ifade edildi.

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Karaçi Üniversitesinde bulunan Çince eğitim verilen Konfüçyüs Enstitüsü'nün girişinde bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3'ü Çinli olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İntihar saldırısına ilişkin Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık açıklamasında, terör eylemi sert bir dille kınanırken, kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Çinlilerin kanı boş yere dökülemez, bu olayın arkasındaki karanlık eller mutlaka bedelini ödeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in dün akşam Çin'in Pakistan Büyükelçiliği'ne gidip ölenlere baş sağlığı dileğini ilettiği aktarılan açıklamada Şahbaz Şerif'in, Pakistan hükümetinin olayla ilgili derinlemesine bir soruşturma yürüteceğini ve saldırganı ağır şekilde cezalandıracağını belirtildi. Pakistan'daki Çinlilerin, Çinli şirketler tarafından yürütülen projelerin ve Çin'e bağlı kurumların güvenliğini kapsamlı bir şekilde güçlendirirken hiçbir gücün Pakistan-Çin dostluğunu baltalamasına asla izin vermeyeceği vurgulandı.

Olayın hemen ardından Çin Dışişleri Bakanlığı ve Çin'in Pakistan Büyükelçiliği ve konsolosluğu acil durum müdahale planı başlattı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Wu Jianghao'nun, Pakistan'ın Pekin Büyükelçisi'ni arayarak terör saldırısı nedeniyle ciddi tepki gösterdiği ve Pakistan'ın saldırıyla ilgili soruşturma yapıp saldırganın tutuklanmasını ve hukuka uygun olarak ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiği bildirildi. Wu Jianghao'nun, aynı zamanda Pakistan'ın gerekli tüm tedbirleri alarak ülkesindeki Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlaması ve böyle bir olayın bir daha yaşanmasına izin vermemesi gerektiğini dile getirdiği kaydedildi.

(İHA)

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Karaçi'de Terör Saldırısının Arkasındakiler Bedel Ödeyecek Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Karaçi'de Terör Saldırısının Arkasındakiler Bedel Ödeyecek Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Tibet ile İlgili Meselelere Müdahalesine Karşıyız Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'nin Tibet ile İlgili Meselelere Müdahalesine Karşıyız

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Pakistan, Karaçi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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