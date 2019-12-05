Son Dakika Haberleri: Çin'den "Pakistanlı kızların kaçırıldığı" iddiasına yalanlama
Son Dakika Güncel Çin'den 'Pakistanlı kızların kaçırıldığı' iddiasına yalanlama - Son Dakika

Çin'den "Pakistanlı kızların kaçırıldığı" iddiasına yalanlama

6 saat önce

Çin'in İslamabad Büyükelçiliği, Associated Press'in (AP), "629 Pakistanlı kadının Çinli erkeklere satıldığı" haberini yalanladı.

Çin'den

Çin'in İslamabad Büyükelçiliği, Associated Press'in (AP), "629 Pakistanlı kadının Çinli erkeklere satıldığı" haberini yalanladı.

Büyükelçilik basın ofisinden yapılan açıklamada, haberle ilgili "Aynı, eski yalanlar" ifadeleri kullanılırken illegal eş bulma çetelerine karşı yapılan mücadelede Çin'in Pakistan'ı desteklediği vurgulandı.

Açıklamada haberin araştırılmadan yapıldığı da belirtilerek "Bazı medya kuruluşlarının bu temelsiz iddiaları gerçekleri göz önünde bulundurmadan yeniden gündeme getirmek istediği açıktır. Bu ilgi çok dikkati çekicidir. Çin hiçbir zaman bir grup suçlunun Pakistan-Çin ilişkilerine zarar vermesine izin vermeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

Çin'in, uluslararası evlilikleri desteklemekle birlikte Pakistan'da uluslararası evliliklerde ara buluculuk yapan kişilerle de mücadele edeceği belirtilen açıklamada, bunun için Çin'den Pakistan'a bir ekip yollandığı kaydedildi.

AP'nin haberinde, çoğunluğu fakir ve Hristiyan 629 Pakistanlı kadının, Çinli erkeklerle evlenmek vaadiyle kandırılıp ailelerine para ödendiği ancak tecavüze uğrayıp fuhşa zorlandıkları ve organlarının çalındığı ifade edilmişti.

Kadınların, evlendirildikten sonra şiddet ve tecavüze maruz kaldıklarını anlatan ifadelerin de yer aldığı haberde, ailelere iş ve vize vaadinde bulunulduğu vurgulanmıştı.

Pakistan'da mayıs ayında 11 Çinli, evlendirdiği Pakistanlı kadınları, fuhuş ve organ ticaretine zorladığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

İddiaya göre, çöpçatan çetesi, sadece tuzağına düşürdüğü kadınlar üzerinden değil, Çinli erkeklerden de milyonlarca Pakistan rupisi para kazanıyordu.

Çete için çalışan Pakistanlıların hem evlenecek kişi listesi yaptığı hem de aileleri ikna etmeye çalıştığı da iddialar arasında yer almıştı.

Evlenmeyi kabul eden kadınlara ve ailesine para veren çetenin, Müslüman kadınları da tuzağa düşürmek için Müslüman olmayan Çinlileri de Müslüman gibi gösteren belgeler hazırladığı öne sürülmüştü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Associated Press, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:34 Kaynak: AA
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