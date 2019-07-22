Çin'den paslanmaz çelikte damping önleyici vergi
27 dakika önce
Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, paslanmaz çelik ürünlerinde yüzde 18.1 ve 103.1 arasında damping önleyici vergiler getirildiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
– Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, paslanmaz çelik ürünlerinde yüzde 18.1 ve 103.1 arasında damping önleyici vergiler getirildiğini duyurdu.
Çin'de gerçekleştirilen bir yıllık damping araştırması sonucunda Avrupa Birliği
, Japonya
, Güney Kore
ve Endonezya'dan ithal edilen ürünlere yeni vergiler getirme kararı aldı.
Gelecek beş yıl boyunca sürmesi planlanan önlemlerin Salı günü açıklanacağı ve çelik çubuklar ile sac levhalara uygulanacağı belirtildi.
Çin Ticaret Bakanlığı, araştırmanın devlet kontrolünde olan Shanxi
Taigang Stailless Steel firması tarafından teklif edildiğini ve iç piyasaya zarar verme olasılığı olan ürünlerin incelendiğini açıkladı.
- İstanbul
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