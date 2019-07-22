Son Dakika Haberleri: Çin'den paslanmaz çelikte damping önleyici vergi
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Çin'den paslanmaz çelikte damping önleyici vergi

27 dakika önce

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, paslanmaz çelik ürünlerinde yüzde 18.1 ve 103.1 arasında damping önleyici vergiler getirildiğini duyurdu.

Çin'den paslanmaz çelikte damping önleyici vergi, System.String[]
–  Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, paslanmaz çelik ürünlerinde yüzde 18.1 ve 103.1 arasında damping önleyici vergiler getirildiğini duyurdu.
Çin'de gerçekleştirilen bir yıllık damping araştırması sonucunda Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve Endonezya'dan ithal edilen ürünlere yeni vergiler getirme kararı aldı.
Gelecek beş yıl boyunca sürmesi planlanan önlemlerin Salı günü açıklanacağı ve çelik çubuklar ile sac levhalara uygulanacağı belirtildi.
Çin Ticaret Bakanlığı, araştırmanın devlet kontrolünde olan Shanxi Taigang Stailless Steel firması tarafından teklif edildiğini ve iç piyasaya zarar verme olasılığı olan ürünlerin incelendiğini açıkladı.


- İstanbul
Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:58 Kaynak: DHA
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