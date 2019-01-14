Çin'den Polonya'ya Huawei Eleştirisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Polonya'nın Huawei yetkilisini casusluk suçlamasıyla gözaltına almasına ilişkin, "Biz ilgili tarafları Huawei dahil Çinli şirketlere yönelik 'yersiz söylenti ve mantıksız baskıyı' bırakmaya ve iki tarafın şirketlerinin yatırım ve ortaklık iş birliği...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Polonya'nın Huawei yetkilisini casusluk suçlamasıyla gözaltına almasına ilişkin, "Biz ilgili tarafları Huawei dahil Çinli şirketlere yönelik 'yersiz söylenti ve mantıksız baskıyı' bırakmaya ve iki tarafın şirketlerinin yatırım ve ortaklık iş birliği için adil ve iyi bir çevre oluşturmaya çağırıyoruz." dedi.



Bakanlık Sözcüsü Hua, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Polonya'nın casuslukla suçladığı Huawei'in Vang Veycing adlı yetkilisini gözaltına almasına ilişkin, bazı kişilerin "muhtemel güvenlik tehdidi" gibi suçlamalarla Çinli teknoloji şirketinin yurt dışındaki gelişmesine yönelik baskı ve sınırlandırma girişimlerinde bulunduğunu kaydederek, bu kişilerin gerçek niyetlerinin "herkes tarafından açıkça görüldüğünü" dile getirdi.



Uzun yıllar boyunca Huawei'nin güvenirliğinin herkesçe kabul edildiğini savunan Hua, "Biz ilgili tarafları Huawei dahil Çinli şirketlere yönelik 'yersiz söylenti ve mantıksız baskıyı' bırakmaya ve iki tarafın şirketlerinin yatırım ve ortaklık iş birliği için adil ve iyi bir çevre oluşturmaya çağırıyoruz. " diye konuştu.



Hua diğer yandan Polonya ile ilişkileri önemsediklerine işaret ederek, Çin ve Polonya ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesini sürdürmesinin iki tarafın ortak çıkarına olduğunu söyledi.



Çin'in gözaltına aldığı Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig'in diplomatik dokunulmazlığına saygı göstermediği yönündeki açıklamalara da değinen Sözcü Hua, Kovrig'in "keyfi ve haksız şekilde" gözaltına alındığı açıklamalarının "yersiz" olduğunu savundu.



Hua, Kovrig'in aktif bir diplomat olmadığını ve Çin'i normal bir pasaport ve iş vizesiyle seyahat ettiğini aktararak, ilgili makamların Kovrig'in vakasını Çin yasalarına göre ele aldığını ifade etti.



Hua ayrıca Kanada'ya Viyana Sözleşmesi'ni çalışması tavsiyesinde bulundu.



Huawei krizi



Polonya İç Güvenlik Ajansı, Huawei'nin Çinli yöneticisinin ve Polonya vatandaşı bir siber güvenlik uzmanının geçen salı günü gözaltına alındığını açıklamıştı.



Eski diplomat olan Çinli yönetici Vang ile geçmişte gizli servis ve telekom şirketi Orange için çalışan Polonya vatandaşının "Çin devleti adına casusluk yapmakla" suçlandıkları belirtilmişti.



Vang ve Polonya vatandaşının, suçlu bulunmaları halinde 10 yıla kadar hapse mahkum edilebilecekleri bildirilmişti.



Çin'in Varşova Büyükelçiliğinden bir yetkili de olayın ardından Pekin yönetiminin konuya çok önem verdiğini, Çinli temsilcilerin Polonya Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek meseleyi ele aldıklarını kaydetmişti.



Huawei'den önceki gün yapılan açıklamada ise Vang'ın işine son verildiği ve bu kişinin Huawei'nin itibarına leke sürdüğü belirtilmişti.



Öte yandan Kanada ise ABD'nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'yu 1 Aralık'ta Vancouver'da uçakla aktarma yaparken gözaltına almış, olay basına daha sonra açıklanmıştı.



Çin, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng'ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun "ciddi sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu.



Çin tarafı, Mıng olayından sonra Kanadalı iş adamı ve girişimci Michael Spavor ve eski diplomat Michael Kovrig'in "ulusal güvenliği tehdit eden etkinliklere karıştıkları" gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.



Huawei Mali İşler Direktörü Mıng, 12 Aralık'ta Kanada'da çıktığı mahkeme tarafından 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı serbest bırakılmıştı.



Kanada'dan 3 Ocak'ta yapılan açıklamada, Çin'in 1 Aralık'tan bu yana 13 Kanada vatandaşını gözaltına aldığı, bunlardan 8'inin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

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