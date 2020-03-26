Çin'den, Pompeo'nun "Vuhan virüsü" ifadesini kullanmaktaki ısrarına tepki - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den, Pompeo'nun 'Vuhan virüsü' ifadesini kullanmaktaki ısrarına tepki - Son Dakika

Çin'den, Pompeo'nun "Vuhan virüsü" ifadesini kullanmaktaki ısrarına tepki

6 saat önce

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için "Vuhan virüsü" ifadesini kullanmakta ısrarcı olmasına sert tepki gösterdi.

Çin'den, Pompeo'nun

Çin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için "Vuhan virüsü" ifadesini kullanmakta ısrarcı olmasına sert tepki gösterdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, basına yaptığı açıklamada, bu durumun, "dikkati dağıtmak ve sorumluluktan kaçmak için Çin'i yaftalama ve Çin'in virüsle mücadele çabalarını itibarsızlaştırma" teşebbüsü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Bu ifadenin "çok kötü niyetli bir saikle" dile getirildiği yorumunu yapan Gıng, Çin'in virüsle mücadele çabalarını savundu ve "sorumluluktan kurtulmak istedikleri" yönündeki iddiaları reddetti.

Çin, Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ilk etapta salgına ilişkin bilgi paylaşımını susturmaya çalışmakla itham edilirken, bazı Çinli diplomatlar, "virüsün ülkeye ABD'den getirilmiş olabileceğini" ileri sürüyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, virüsün Çin'in Vuhan kentinden geldiğini ve Çin hükümetinin, dünyayı virüsün tehlikelerine karşı uyarma konusunda özel sorumluluğa sahip olduğunu söyleyerek, kendisine "Vuhan virüsü" terimini kullanması dolayısıyla yöneltilen eleştirileri reddetmişti.

Japonya'da görev yapan Çinli profesöre casusluk suçlaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng ayrıca Japonya'da bir üniversitede görev yapan Çin vatandaşı profesörün, casusuluk suçlamasıyla ülkede gözaltına alındığını, bu kişinin hakkındaki suçlamayı kabul ettiğini açıkladı.

Gıng, Yuan Keqin aleyhindeki davanın "açık gerçek ve kesin deliller" ile desteklendiğini ve zanlının savcılığa sevk edildiğini belirtti.

Yuan'ın suçunu itiraf ettiğini söyleyen Gıng, dava sürecinin "kanunlara göre işlediğini" ve profesörün yasal haklarının "tamamen korunduğunu" dile getirdi.

Japonya'da Hokkaido Eğitim Üniversitesinde görev yapan Yuan'dan, annesinin cenaze törenine katılmak üzere Çin'e gitmesinin ardından Haziran 2019'dan bu yana haber alınamamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:38 Kaynak: AA

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