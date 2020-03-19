Çin'den Rusya'ya korona virüsüne karşı tıbbi destek teklifi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den Rusya'ya korona virüsüne karşı tıbbi destek teklifi - Son Dakika

Çin'den Rusya'ya korona virüsüne karşı tıbbi destek teklifi

12 dakika önce

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Rusya'ya korona virüsü ile mücadelede tıbbi destek teklifinde bulundu.

Çin'den Rusya'ya korona virüsüne karşı tıbbi destek teklifi, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde Rusya'ya korona virüsü ile mücadelede tıbbi destek teklifinde bulundu.


Çin'in Vuhan şehrinden tüm dünyaya yayılan ve Rusya'nın da etkilendiği korona virüsü ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi telefon görüşmesi yaptı. Çin'in Vuhan şehrinde dün hiç yeni bir Covid-19 vakasının tespit edilmemesi ve yakın zamanda virüsün yayılımını alınan tedbirlerle durdurmayı başaran Çin'e övgü dolu sözler sarf eden Lavrov, mevkidaşına Çin'de yaşanan kayıplar nedeniyle de başsağlığı diledi.


Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ise Çin'in salgınla mücadele başlattığı ilk dönemlerden beri Rusya'nın ülkesine tıbbi yardım desteklerinde bulunduğunu hatırlatarak, "Rusya'ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Acil ihtiyaç durumunda bizde yardım göndermeye hazırız" dedi. Rusya'da 147 kişide korona virüsü rastlanılmasından dolayı tedbirlerini artıran Rusya'ya ortak mücadele mesajı veren Çin Dışişleri Bakanı, Lavrov'a, korona virüsü ile ortak mücadele edebileceklerini ifade etti. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 dakikada koronavirüs testi yapacak kit uygulamaya geçti
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız 2021 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ertelendi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi
Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Umre ziyaretinden Erzurum'a gelen 2 kişi koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı         
20:43
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı         
15:32
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı         
14:20
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı Koronavirüse yakalanan Tam Hanks, Instagram'dan Corona markalı daktilo paylaşarak espri yaptı         
12:38
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı E-ticaret devi Alibaba, koronavirüsle mücadele için milyonlarca maske ve tıbbi malzeme bağışladı         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı         
12:22
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda! Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı 7,5 milyon kişi risk grubunda!         
11:42
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor         
11:26
Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil Ceferin: Liglerin bitirilip, mevcut liderlerin şampiyon olacağı iddiaları gerçek değil         
10:52
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 09:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den Rusya'ya korona virüsüne karşı tıbbi destek teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]