Çin'den Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Operasyonlara İlişkin Açıklama

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Çin hükümeti, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana 13 bin kişinin gözaltına alındığını bildirdi.



Şinhua'da yer alan habere göre, Çin hükümeti tarafından yayımlanan raporda, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 2014'ten bu yana "bin 588 çeteye operasyon düzenlendiği" belirtildi.



Operasyonlarda 13 bin kişinin gözaltına alındığı ifade edilen rapora göre, 30 binden fazla kişi "yasa dışı aktivitelere" katıldıkları gerekçesiyle cezalandırıldı.



Raporda, operasyonlarda çok sayıda patlayıcı madde ve yasa dışı belgeye el konulduğu kaydedildi.



Bu ay açıklanan ABD 2018 İnsan Hakları Raporu'nda Çin yönetiminin Uygur Türklerine uyguladığı baskıya değinilmişti.



Raporda, Uygur, Kazak ve diğer Müslüman gruplardan 800 bin ila 2 milyon kişinin, Çin tarafından tutuklanarak kamplara götürüldüğü, özellikle Sincan bölgesindekilerin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde "zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı" muamele veya işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Hollanda Polisi Açıkladı: Utrecht Saldırganı Her Yerde Aranıyor

Son Dakika! Benzine Bir Haftada İkinci Zam Geldi

Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı Hizmete Açılıyor

Emeklilere Yatırılacak Bayram İkramiyelerinin Tarihleri Belli Oldu