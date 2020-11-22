Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı

Geçtiğimiz yıl başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ardından Çin'den gelen yeni görüntüler endişe yarattı. Çin'in Pudong havalimanında "Kargo çalışanında SARS virüsü tespit edildi" iddiasının ardından karantinaya alınmak isteyen binlerce kişi kaçmaya çalıştı.

SARS İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Çin'in Şangay-Pudong havalimanında bazı kargo çalışanlarında hem koronavirüs hem de SARS virüsü tespit edildiği iddiası ortalığı karıştırdı.

NET AÇIKLAMA HENÜZ GELMEDİ

Yetkililer, kargo çalışanlarında hangi virüse yakalandığı konusunda net bir açıklama yapmazken, Çin medyası SARS virüsü olabileceğini iddia etti.

VİRÜS İDDİASI BÜYÜK PANİĞE NEDEN OLDU

Kargo çalışanlarında tespit edilen virüsün belirsizliği yaşanırken, yetkililerce karantinaya alınmak istenen binlerce kişi havalimanından kaçmaya çalıştı.

YETKİLİLER MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

Tam bir kargaşa havasının yaşandığı görüntülerde, yetkili personellerin havaalanından çıkmak isteyenleri tutmakta güçlük çektiği görüldü.