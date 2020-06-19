Çin'den solunum cihazı tedarik edemeyen Brezilya Türkiye'ye yöneldi - Son Dakika

Çin'den solunum cihazı tedarik edemeyen Brezilya Türkiye'ye yöneldi

SAO Brezilya'nın Sao Paulo Eyaleti'ne bağlı kurumlardan biri olan Butanta Enstitüsü, Çin'den ithal ettiği solunum cihazlarının yerine ulaşmaması üzerine Türkiye'de üretilen solunum cihazlarını ithal etti.

Çin'den solunum cihazı tedarik edemeyen Brezilya Türkiye'ye yöneldi, System.String[]

SAO Brezilya'nın Sao Paulo Eyaleti'ne bağlı kurumlardan biri olan Butanta Enstitüsü, Çin'den ithal ettiği solunum cihazlarının yerine ulaşmaması üzerine Türkiye'de üretilen solunum cihazlarını ithal etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplam 48 bine yakın ölüm ve 978 binin üzerinde vakanın bulunduğu Brezilya, hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerindeki acil ihtiyacı karşılamak için yurt dışından solunum cihazı ithalatına başladı.

Brezilyalı yetkililer, Çin'den ithal edilen cihazların Sao Paulo'ya ulaşmaması üzerine acil ve sorunsuz bir şekilde solunum cihazlarını almak için Türkiye'ye yöneldiler.

Brezilya'daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, solunum cihazlarını Sao Paulo Belediyesi'ne bağışlamak üzere satın almak isteyen Butanta Enstitüsü yetkilileri, daha önce Çin'den ithal edilen solunum cihazlarının Brezilya'ya ulaşmaması gibi sorunlarla karşılaştıklarını ifade ederek, acil ve sorunsuz bir şekilde ithal etmek üzere Türkiye'yi en iyi alternatif olarak değerlendirdiklerini söylediler.

Brezilyalı yetkililer ayrıca, Sao Paulo'ya gelen solunum cihazlarının fiyat açısından da Çin'den alınanlara kıyasla daha avantajlı olduğunu belirttiler.

Türkiye'nin solunum cihazları Brezilya'da can oluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de üretilip Brezilya'ya ihraç edilen yerli solunum cihazlarının fotoğrafını Twitter hesabında paylaşarak, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek, sizce de gurur verici değil mi?" ifadelerini kullanmıştı.

"MilliTeknolojiHamlesi" etiketiyle paylaşımda bulunan Varank, "Türkiye'den 11 bin kilometre ötede bir hastanede, 'Made in TÜRKİYE' yazısını görmek; Yabancı bir devlet adamının bizim ürünlerimizi paylaştığını görmek; Sizce de gurur verici değil mi?" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu Türk üretimi cihazlarla ilgili olarak Sao Paulo Valisi Joao Doria da, Twitter hesabında "Made in Türkiye" baskılı solunum cihazlarının fotoğraflarına yer verdiği mesajında, 2 bin 72 solunum cihazının Sao Paulo eyaletindeki farklı kamu hastanelerine dağıtıldığını aktarmıştı.

Doria, Türkiye'den tedarik ettikleri solunum cihazlarıyla yoğun bakım ünitelerindeki yatak sayısını ikiye katlayabildiklerine işaret ederek, "Böylelikle Sao Paulo'da hiçbir Kovid-19 hastası tedaviden mahrum kalmayacak." açıklamasında bulunmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Sao Paulo, Brezilya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 07:43 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den solunum cihazı tedarik edemeyen Brezilya Türkiye'ye yöneldi - Son Dakika

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