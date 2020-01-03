Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara "soğukkanlılık" çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara "soğukkanlılık" çağrısı

6 saat önce

HONG Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz.

Çin'den Süleymani'nin öldürülmesi sonrası taraflara

HONG Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin ardından "İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." açıklaması yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin, uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşı çıktıklarını ve tüm tarafların BM ilkeleri ile uluslararası ilişkilerin temel normlarına saygı duymasını savunduklarını söyledi.

" Irak'ın egemenlik hakkı, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyulmalı. Orta Doğu ve Körfez bölgesinin barış ve istikrarı korunmalı. İlgili tüm tarafları özellikle ABD'yi soğukkanlılığı sürdürmeye ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz." diyen Gıng olayı yakından takip ettiklerini dile getirdi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

İran devlet televizyonuna konuşan İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi de "Mühendis ve koruma ekipleri, iki araçla Bağdat Havalimanı'ndan şehir merkezine doğru hareket halindeyken, ABD'nin füze saldırısına maruz kaldılar. İki araçta bulunan 10 kişi hayatını kaybetti." demişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:38 Kaynak: AA
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