Çin'den Süper Ay Manzaraları

WUHAN, ZUNHUA, ZHOUSHAN, BEİJİNG, NANJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Temmuz ayının dolunayı Çin'in farklı bölgelerinde gökyüzünü süsledi. İşte 2022'nin en büyük dolunayının muhteşem manzaraları...
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)
Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Sarı Turna Kulesi yakınlarında görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhou Guoqiang/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xing Shoumiao/Xinhua)
Çin'in başkenti Beijing'deki Beihai Parkı'nda görüntülenen Süper Ay 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua)
Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Su Yang/Xinhua)
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