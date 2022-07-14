Çin'den Süper Ay Manzaraları - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'den Süper Ay Manzaraları

14.07.2022 10:50
Çin'den Süper Ay Manzaraları

WUHAN, ZUNHUA, ZHOUSHAN, BEİJİNG, NANJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Temmuz ayının dolunayı Çin'in farklı bölgelerinde gökyüzünü süsledi.

WUHAN, ZUNHUA, ZHOUSHAN, BEİJİNG, NANJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Temmuz ayının dolunayı Çin'in farklı bölgelerinde gökyüzünü süsledi. İşte 2022'nin en büyük dolunayının muhteşem manzaraları...

Çin'den Süper Ay Manzaraları

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zunhua kentinde görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Liu Mancang/Xinhua)

Çin'den Süper Ay Manzaraları

Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'daki Sarı Turna Kulesi yakınlarında görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Zhou Guoqiang/Xinhua)

Çin'den Süper Ay Manzaraları

Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Xing Shoumiao/Xinhua)

Çin'den Süper Ay Manzaraları

Çin'in başkenti Beijing'deki Beihai Parkı'nda görüntülenen Süper Ay 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua)

Çin'den Süper Ay Manzaraları

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de görüntülenen Süper Ay, 13 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Su Yang/Xinhua)

YORUMLAR
500
Omicron Alt Varyantlarına Karşı Daha Uzun Aşı Aralığı Daha Etkili Olabilir Omicron Alt Varyantlarına Karşı Daha Uzun Aşı Aralığı Daha Etkili Olabilir Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi Çin'in Wuhan Kentinde Kırsal Canlandırma Konulu Sergi Düzenlendi
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Nanjing, Pekin, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Süper Ay Manzaraları - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
12:12 Sokakta AK Parti'yi eleştiren gencin yakasına yapışan kadın: AK Parti'ye değil de kara partiye mi verelim?
11:58 İspanyollar duyurdu! Lionel Messi'nin sözleşmesindeki detay PSG'lileri çok üzecek
11:44 Bülent Arınç'tan dikkat çeken 15 Temmuz çıkışı: Meydanlara gidecektim, istihbarat geldi
11:23 Taksici ve arkadaşı, ücret yüzünden tartıştıkları yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü
11:21 Galatasaray'ın gol silahı Mbaye Diagne: Türkiye'deki en iyi forvet benim
11:14 Siyez buğdayı Afyonkarahisar'da vatandaşın yüzünü güldürmeye başladı! Her ay 100 dane veriyor
11:07 Oyuncu Demet Özdemir, koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu
11:02 Hırsızlar, yakalanınca ev sahibi kadından yalvararak özür diledi
10:30 Nadide Sultan sırrını açıkladı: Alişan'la beraber okuldan atıldık
10:10 Cristiano Ronaldo'ya astronomik maaş teklifi! Dünya yıldızı Suudi Arabistan'a gitmeyi düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 12:22:25. #1.13#
SON DAKİKA: Çin'den Süper Ay Manzaraları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement