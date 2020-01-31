Çin'den tahliye edilen Avrupa vatandaşlarını taşıyan uçaklar Fransa ve İngiltere'ye ulaştı - Son Dakika

Yeni tip Koronavirüs salgınının merkezi olan Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen Avrupa vatandaşları, iki ayrı uçakla Fransa ve İngiltere'ye geldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Vuhan'dan haraket eden ve 180 Fransızı taşıyan askeri uçak, ülkenin güneyindeki Istres havalimanına indi.

Bu kişilerin tedbir amacıyla 14 gün boyunca Marsilya kenti yakınlarındaki Carry-le-Rouet semtindeki bir tatil merkezinde, sağlık ekiplerinin kontrolünde karantina altında tutulacağı belirtildi.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, yaptığı açıklamada, yolculardan birinin koronavirüs şüphesiyle Marsilya'daki Timone Hastanesi'ne kaldırıldığını ve karantina altına alındığını söyledi.

İngiltere

Öte yandan 83 İngiliz ve çoğunluğu İspanyol olmak üzere 27 diğer ülke vatandaşını taşıyan uçak da yerel saatle 13.30'da İngiltere'nin başkenti Londra'ya 110 kilometre uzaktıklıktaki bir askeri üsse indi.

Bir İspanyol hava yolu firmasına ait olan uçağın, İngilizlerin inmesinin ardından İspanya'ya hareket etmesi bekleniyor.

İngilizler, otobüslerle götürülecekleri bir tesiste 14 gün karantina altında tutulacaklar. Bu süre zarfında aile üyeleriyle yüz yüze görüşmelerine izin verilmeyecekler.

İtalya

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, bugün bakanlıkta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'daki 80 İtalyan vatandaşının pazartesi günü İtalya'ya varmış olacağını açıkladı.

Bakan Di Maio, Çin'den gelecek İtalyanların Roma'da bir süre özel sağlık taraması sürecine tabi tutulacağını da belirtti.

Almanya'da yeni tip koronavirüs vakası 6'ya yükseldi

Öte yandan Almanya'da bir çocukta yeni tip koronavirüsü (2019-nCoV) tespit edildiği ve ülkede koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiği bildirildi.

Bavyera Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bavyera'nın Traunstein bölgesinde ikamet eden ve dün koronavirüsün bulaştığı açıklanan bir kişinin çocuğunda da virüsün tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, böylelikle Almanya'da yeni tip koronavirüs vakasının 6'ya yükseldiği ifade edildi.



Bavyera Sağlık Bakanlığı daha önce, aynı şirkette çalışan biri kadın 5 kişide koronavirüsün tespit edildiğini açıklamıştı.



Çin'de 213 kişi öldü

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.