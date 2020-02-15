Çin'den tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Bakü'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Bakü'de - Son Dakika

Çin'den tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Bakü'de

6 saat önce

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla tahliye edilen 6 Azerbaycan vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından Bakü'ye geldi.

Çin'den tahliye edilen Azerbaycan vatandaşları Bakü'de, System.String[]

Çin'de ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla tahliye edilen 6 Azerbaycan vatandaşı, karantina sürelerinin dolmasının ardından Bakü'ye geldi.

Çin'den tahliye edilen 6 Azerbaycan vatandaşı, 2 hafta süreyle Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra, bugün Ankara-Bakü uçağıyla Azerbaycan'a döndü.

31 Ocak'ta Çin'in Wuhan şehrinden ayrıldıklarını belirten Leyla Guliyeva, "1 Şubat tarihinde Ankara'ya vardık ve 15 gün karantinada kaldık. Dün karantina süremiz bitti ve bugün vatana döndük. 23 Ocak'tan itibaren Çin'in Wuhan şehrine giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı ve Çin tarafından yoğun çalışmalar yapılıyordu. Havalimanına indiğimizde muayeneden geçtik ve ateşimizi ölçtüler. Dün Türkiye'de karantina süremiz dolduğunda Türkiye Sağlık Bakanı bizle görüştü ve sağlık belgelerimizi bizzat kendisi verdi. Eğitimimi devam ettireceğim ama geri dönmek için üniversiteden davet bekleyeceğim. Ankara'da bize çok iyi baktılar. Bunun için biz Sağlık Bakanına da teşekkür ettik" dedi.

Azerbaycan Büyükelçiliği'nin daima onlarla temasta olduğunu vurgulayan Guliyeva, şehirde 14 Azerbaycanlı öğrencinin olduğunu ancak birçoğunun karantinadan önce Çin'den ayrıldığını belirtti.

Oğlunu karşılamaya gelen Oktay Rüstemov ise, "Türkiye hükümeti tarafından Türkiye'ye getirilerek 14 gün karantinada kaldı ve hasta olmadığı belirlendi. Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarına minnettarlığımı bildiriyorum. Azerbaycan ve Türkiye dostluğu daim olsun. Türkiye bu zor zamanda Azerbaycan'a yardım ettiği için teşekkür ediyorum. Her gün oğlumla konuşuyordum ve ona çok iyi baktıklarını söylüyordu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Türkiye, Bakü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 07:25 Kaynak: İHA
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