Çin'den tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim süreci sona eriyor - Son Dakika
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Çin'den tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim süreci sona eriyor

6 saat önce

Çin'in Wuhan kentinden korona virüsü salgını nedeniyle tahliye edilen Japon vatandaşlarına uygulanan gözetim sürecinin bu hafta sona ereceği açıklandı.

Çin'den tahliye edilen Japon vatandaşlarının gözetim süreci sona eriyor, System.String[]

Çin'in Wuhan kentinden korona virüsü salgını nedeniyle tahliye edilen Japon vatandaşlarına uygulanan gözetim sürecinin bu hafta sona ereceği açıklandı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada hızla yayılan korona virüsü salgını nedeniyle bölgedeki vatandaşlarını tahliye eden Japonya, virüsün kuluçka süresini göz önüne alarak gözetim altında tuttuğu Wuhan'dan getirilen vatandaşlarını eve göndermeye hazırlanıyor. Bölgeye gönderilen dört uçakla ülkeye getirilen ve an itibariyle sağlık tesislerinde tutulan 763 kişinin, Salı günü yapılacak testlerde negatif sonuç vermelerinin ardından Çarşamba günü evlerine gitmelerine izin verileceği öğrenildi.


Söz konusu sürecin Wuhan'dan sonradan getirilen yolcular için de uygulanacağı ifade edildi.


Kuluçka süresi risk taşıyor


Daha önce 763 kişiyi Wuhan'dan tahliye eden Japonya, söz konusu kişilerin testleri negatif çıksa dahi tedbir amacıyla bir süre toplumdan izole olarak kalacaklarını açıklamış, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) virüsün kuluçka süresine dair verilerini değerlendiren hükümet, gözetim süresinin 12.5 güne varabileceğini bildirmişti. - TOKYO

Çin Halk Cumhuriyeti, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
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