Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda - Son Dakika Dünya

Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda

6 saat önce

Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda

Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda, System.String[]

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Etimesgut Havaalanı'na indi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tahliye edilen vatandaşların 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde tek kişilik odalarda takip edileceğini belirtmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Etimesgut, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:23 
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