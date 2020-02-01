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Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda
6 saat önce
Çin'den tahliye edilen Türkler Etimesgut Havaalanı'nda
Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilen 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Etimesgut Havaalanı'na indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tahliye edilen vatandaşların 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde tek kişilik odalarda takip edileceğini belirtmişti.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:23
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