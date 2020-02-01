Çin'den tahliye edilenler hastaneye getiriliyor - Son Dakika
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Çin'den tahliye edilenler hastaneye getiriliyor

19 dakika önce

Çin'in Vuhan kentinden tahliyeleri gerçekleştirerek Ankara'ya inen uçakta bulunan 42'si yolcu olmak üzere 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya başladı.

Çin'den tahliye edilenler hastaneye getiriliyor, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinden tahliyeleri gerçekleştirerek Ankara'ya inen uçakta bulunan 42'si yolcu olmak üzere 62 kişi, Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya başladı. Söz konusu 62 kişi için karantina süreci başlıyor.


Aileleriyle birlikte 32'si Türk vatandaşı, 6'sı Azerbaycan, 3'ü Gürcistan ve 1'i de Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu, askeri uçak ile Çin'in Vuhan kentinden tahliye edilerek Ankara'ya getirildi. Akşam saatlerinde Ankara'ya inen uçağın mürettebatı, teknik ekibi, sağlık personeli ve yolcuları dahil olmak üzere toplam 62 kişi, 17 ambulans ile kendileri için hazırlanan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşmaya başladı.


Uçaktan inen yolcular, başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacak.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu 14 günlük süreç ile ilgili olarak bugün öğle saatlerinde Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Başka hasta bulunmayan Dr. Zekai Tahir Burak Hastanemizde 14 gün tek kişilik odalarda gözlem altında tutulacaklar. Üç günde bir her birinin tetkikleri alınacak. Yemek dahil tüm hizmetler tek kullanımlık malzemelerle verilecek ve tüm atıkları tıbbi atık olarak değerlendirilip özel poşetlerle atılacak. Maske, dezenfektan, önlük, gözlük gibi malzemelerle sağlık çalışanlarımızın sağlıkları da emniyet altına alınacak" ifadelerini kullanmıştı. - ANKARA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ankara, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:21 Kaynak: İHA
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