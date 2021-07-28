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Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı - Son Dakika

Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı

28.07.2021 14:10
Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Taliban heyetinin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Çin tarafının Taliban'a barış görüşmelerini ilerletme çağrısında bulunduğu Taliban'ın ise Çin'e yatırım için ortam oluşturma sözü verdiği kaydedildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından Taliban heyetinin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, Çin tarafının Taliban'a barış görüşmelerini ilerletme çağrısında bulunduğu Taliban'ın ise Çin'e yatırım için ortam oluşturma sözü verdiği kaydedildi.

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar liderliğindeki 9 kişilik heyet çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldi. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Tianjin kentinde Taliban heyetiyle bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Wang Yi görüşmede, Afganistan'daki kritik bir askeri ve siyasi güç olan Taliban'dan ülkenin barış, uzlaşı ve yeniden inşa sürecinde önemli bir rol oynamasının beklendiğini ifade etti. Wang, Taliban'ı ülkenin çıkarlarına öncelik vererek, barış görüşmelerini ilerletmek için çalışmaya ve olumlu bir imaj oluşturmaya çağırdı.

Çinli bakan, ABD ve NATO güçlerinin ülkeden aniden çekilmesinin Washington'un Afganistan politikasının yanlışlığını gösterdiğini söyledi. Wang, Taliban'ın terör örgütleri ile arasına net bir çizgi çekmesini umduğunu da dile getirdi.

"TALİBAN ÇİN İÇİN UYGUN YATIRIM ORTAMI OLUŞTURACAK"

Molla Abdulgani Baradar da Çin'in Afgan halkının daima güvenilir ve iyi bir dostu olduğuna işaret ederek, Çin'in Afganistan'daki barış ve uzlaşı sürecindeki tarafsız ve aktif rolünü övgüyle karşıladıklarını kaydetti. Taliban'ın barış için çaba harcama konusunda samimi olduğunu savunan Baradar, bu konuda ülkedeki tüm taraflarla çalışmaya istekli olduklarını ifade etti. Taliban lideri, terör örgütlerine karşı mücadele konusunda da hiçbir gücün Afganistan topraklarında Çin'e tehlike oluşturacak girişimlerde bulunmasına müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Çin'in Afganistan'daki barış ve yeniden inşa sürecine daha yoğun şekilde katılmasını temenni ettiklerini belirten Baradar, Çin için uygun bir yatırım ortamı oluşturulması için çaba harcayacaklarını dile getirdi.

ÇİN'DEN MÜZAKERELERE EV SAHİPLİĞİ TAPMA TEKLİFİ

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2 hafta önce gerçekleştirdiği Tacikistan ziyareti esnasında yaptığı bir açıklamada, Taliban'ı terör örgütleriyle arasına net bir çizgi çekmeye ve Afgan siyasetinde ana akım çizgiye dönmeye çağırmıştı. Wang Yi, Çin'in Afganistan'daki taraflar arasında gerçekleşecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Taliban sözcüsü Süheyl Şahin de yaptığı bir açıklama Afganistan'ın yeniden inşası sürecinde Çin yatırımlarını memnuniyetle karşılayacaklarını, Çinli yatırımcıların ve işçilerin güvenliğini koruyacaklarını söylemişti.

ÇİN BASININDAN TALİBAN KONUSUNDA ILIMLI YAKLAŞIM

Çin'de iktidardaki Komünist Parti'nin resmi yayın organlarından Global Times'in baş editörü Hu Xijin, 19 Temmuz'da yayımlanan yazısında Taliban'ı düşman olarak görmenin Çin'in çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etmişti. Gazetenin 2005 yılından bu yana baş editörlüğünü yürüten Hu Xijin, "Afganistan'daki durum görece karmaşık, ancak Çin ulusal çıkarlarının ne olduğunun net olarak farkında. Bu kritik dönemde kendimize düşmanlar oluşturmamalıyız. Özellikle de Taliban'ın gösterdiği iyi niyeti hemen reddetmemeliyiz. Bu, Afganistan'daki nüfuzumuzu artırmamız ve Sincan'daki istikrarı korumamız açısından büyük öneme sahip" ifadelerini kullanmıştı. Hu, Çin'in Taliban'ın düşmanı olarak gösterilmesinin ABD'nin çıkarlarına uyduğunu, Çin'in ise çıkarlarına aykırı olduğunu kaydetmişti.

Afganistan'ın yarısının kontrolünü ele geçiren Taliban güçlerinin, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Afganistan sınırının bulunduğu bölgenin kontrolünü elinde tutuyor.

(Cenk Özkömür/İHA)

Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı
Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı
Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı
Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Afganistan, Taliban, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin'den Taliban'a barış görüşmelerini sürdürme çağrısı - Son Dakika


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