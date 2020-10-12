Çin, canlı ateş tatbikatı sırasında 'bir adayı ele geçirdiklerini' gösteren görüntülerini yayınlayarak Tayvan'a gözdağı verdi.

Çin ile Tayvan arasında casusluk geriliminin ardından tansiyon bir kez daha yükseldi. Pekin yönetimi, devlet yayın kuruluşu CCTV aracılığıyla haftasonu bir ada üzerine yapılan saldırı anına ilişkin tatbikat görüntülerini yayınladı. Yüzlerce Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) askerlerinin katıldığı dev tatbikatın zamanlamasının Çin'de casusluk suçlamalarıyla gözaltına alınan Tayvanlı bir işadamını yakalanmasının ardından yapılması, Pekin'in Tayvan'a gözdağı vermesi olarak yorumlandı.