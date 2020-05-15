Çin'den, Tayvan'ın Dünya Sağlık Asamblesi toplantısına çağrılmasına tepki - Son Dakika

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan makamlarının, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) karar alma mekanizması olan Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) 73'üncü toplantısına katılma girişimini, "salgın aracılığıyla bağımsızlık arayışı" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD ile bazı ülkelerin Tayvan'ın DSA toplantısına gözlemci statüsüyle katılması yönündeki çağrılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tayvan'daki Demokratik İlerleyiş Partisine (DPP) mensup siyasetçilerin yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıkmasından bu yana salgını kullanarak siyasi manipülasyonlara girdiğini savunan Sözcü Cao, söz konusu siyasetçilerin asıl hedeflerinin "salgın aracılığıyla bağımsızlık arayışı" olduğunu söyledi.

Cao, "Biz buna kesinlikle karşı çıkıyoruz. Onların entrikaları asla başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

"Tek Çin" ilkesi altında geçen yıldan bu yana Tayvan'dan 24 sağlık uzmanının DSÖ'de teknik etkinliklere katıldığını kaydeden Cao, Tayvan'ın salgın hakkında bilgi alması yönünde kanalların kapalı olmadığını ifade etti.

Cao öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile ilişkilerini kesebileceği açıklamasına yönelik, "Mevcut durumda Çin ve ABD salgınla mücadele iş birliğini güçlendirmeye devam etmeli, en kısa sürede salgını yenmeli." ifadelerini kullanarak, Trump yönetiminin Çin ile orta yolda buluşması gerektiğini belirtti.

Tayvan "Tek Çin" ilkesini kabul etmiyor

Tayvan Sağlık Bakanı Çın Şi Çung, Çin'in "Tek Çin" ilkesini kabul etmesi karşılığında Tayvan'ın DSÖ toplantısına katılabileceği açıklamasına tepki gösterdi.

Çın Şi Çung, başkent Taipei'de düzenlediği basın toplantısında, 18 Mayıs'ta düzenlenecek DSA'ya katılmak için Çin'in koyduğu koşulu kabul etmediklerini ifade ederek, "Var olmayan bir şeyi kabul edemem." dedi.

Asamble için henüz davetiye almadıklarını belirten Çın Şi Çung, DSA'ya gözlemci olarak katılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Çinli yetkililer, Tayvan'ın sadece Çin'in bir parçası olduğunu kabul etmesi durumunda asambleye katılabileceğini açıklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisinin 205 üyesi gün içinde DSÖ'ye, Tayvan'ı DSA'ya "gözlemci statüsüyle" davet etmesi talebini içeren mektup yazmıştı.

Nikaragua ve Eswatini de geçen haftalarda aynı çağrıda bulunmuştu.

Tayvan'ın statüsü

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine Çan Kayşek (Chiang, Kai-shek) ve bazı hükümet üyeleri Tayvan'a yerleşip, 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmiş ancak "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ın, Çin tarafından bağımsızlığı kabul edilmemişti.