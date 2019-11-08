Son Dakika Haberleri: Çin'den teknoloji firmalarını çekmek için yeni sistem
Son Dakika Ekonomi Çin'den teknoloji firmalarını çekmek için yeni sistem

Çin'den teknoloji firmalarını çekmek için yeni sistem

7 saat önce

Çin yüksek karlı teknoloji firmalarını kote etmek için yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Çin'den teknoloji firmalarını çekmek için yeni sistem, System.String[]

Çin yüksek karlı teknoloji firmalarını kote etmek için yeni bir sistem üzerinde çalışmaya başladı.

Wall Street Journal'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'in ülke dışında yer alan Çinli ve yabancı şirketleri kote etmeye yönelik yeni sistemi önümüzdeki birkaç gün içinde açıklayacak.Kaynaklar, yeni sistemde gelecek yeniliklerden birinin, geçen yıl pek çok şirketin kote olmasını engelleyen borsaya kote olmak için 200 milyar yuan olan alt eşiğin teknoloji şirketleri için 100 milyar yuana çekilmesinin de dahil olduğunu belirtti.


Wall Street Jurnal Gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:38 Kaynak: DHA
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