- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı - Son Dakika

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 20 milyon tıbbi malzemenin yüklü olduğu tren, 19 gün süren yolculuk sonrası Paris'e ulaştı.

- Çin'den trenle gönderilen 20 milyon tıbbi malzeme, 19 günlük yolculuğun ardından Paris'e ulaştı

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PARİS - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında 20 milyon tıbbi malzemenin yüklü olduğu tren, 19 gün süren yolculuk sonrası Paris'e ulaştı.

Tıbbi malzeme yüklü bir Çin- Avrupa yük treni, 4 Haziran'da Çin'in doğusunda yer alan Nanchang kentinden yola çıktı. Yaklaşık 20 milyon cerrahi maske, eldiven, suda çözünür torbalar, temassız jel dağıtıcıları ve diğer ekipmanları taşıyan tren, 7 ülkeden geçerek 11 bin 920 kilometre yol katetti. Yük treni, 19 günlük yolculuğun ardından Fransa'nın başkenti Paris'e ulaştı.

Çin Dostluk Derneği Başkanı Lyazid Benhami, "Bu tıbbi tren, Fransa-Çin ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü olduğunu ve lojistik operasyonun şimdi de Covid-19 ile mücadelede bilimsel iş birliğine girdiğini gösteriyor" dedi. Benhami, "Pandemi döneminde 20 milyon cerrahi maske ve koruyucu ekipman da dahil olmak üzere Fransa'ya taşınan bu önemli malzeme hacminin tüketicilerin ve piyasanın talep ve ihtiyaçlarını karşılamaya hazır olduğunu belirtmekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Benhami, Çin-Avrupa yük treninin Fransa ile Çin arasındaki ticaretin arttırılması için bir fırsat olduğunu da dile getirdi.

Söz konusu tren seferi, Çinli COSCO Shipping ile Fransa'nın ulusal demiryolu şirketi SNCF'nin yan kuruluşu olan Forwardis ve Hygial markalarının iş birliğiyle gerçekleştirildi. SNCF Uluslararası Demiryolu Taşımacılığı Direktörü Nicholas Giraud, demiryolu lojistiği çözümünün maliyet ve taşıma kapasitesi açısından "en verimli" yol olarak nitelendirdi. Giraud, "Tek bir trendeki 6 kargo uçağının hacmi ile demiryolu taşımacılığının maliyeti hava taşımacılığından 30 kat daha ucuz, karbon ayak izi açısından 15 kat daha düşük" diye konuştu.

Forwardis'teki Çin-Avrupa demiryolu taşımacılığı faaliyetlerinden sorumlu Xavier Wanderpepen, "Bu tren sayesinde Fransız ve Çinli şirketlere lojistik konuda tren çözümleri sunmak istiyoruz. Batı Avrupa, Rusya ve Çin'deki duruma uyum sağlayabilen değişken göstergeli yük vagonlarının geliştirilmesi konusunda Çin ile çalışmak istiyoruz. Birkaç yıl içinde Çin ve Avrupa'yı trenle 10 gün içinde birbirine bağlayacağız" şeklinde konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 09:06 Kaynak: İHA

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