Son Dakika Haberleri: Çin'den Trump'a ticaret anlaşması tepkisi
Son Dakika Güncel Haber

Çin'den Trump'a ticaret anlaşması tepkisi

3 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 6,2'lik büyümeyi "ticaret savaşının sonucunda yavaşlama" olarak tanımlamasını "yanlış yönlendirme" olarak nitelendirdi.

Çin'den Trump'a ticaret anlaşması tepkisi, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde kaydettiği yüzde 6,2'lik büyümeyi "ticaret savaşının sonucunda yavaşlama" olarak tanımlamasını "yanlış yönlendirme" olarak nitelendirdi.
Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Başkan Trump'ın "Çin ekonomisinin çok yavaşladığı için Pekin hükümetinin ABD ile acil bir anlaşmaya ulaşmayı umduğu" yönündeki sözlerinin, "tamamen yanlış yönlendirme" olduğunu söyledi.
Küresel ekonomik büyümedeki belirsizlik ve istikrarsızlıklara bakıldığında Çin'in gayri safi milli hasıla puanının iyi olduğunu ifade eden Gıng, Çin'in tek taraflı olarak anlaşmaya ulaşma arayışının olmadığını dile getirdi.
ABD'de pek çok sektörden ve tüketicilerden Çin'e tarife uygulanmasına tepki olduğuna işaret eden Gıng, "Çin ve ABD'nin iki tarafın yararına olan bir anlaşmaya ulaşması, sadece iki ülke halkının yararına değil, aynı zamanda uluslararası toplumun genel beklentisi." diye konuştu.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6,2, bu yılın ilk yarısında ise yüzde 6,3 büyüdüğünü açıklamıştı.
ABD Başkanı Trump, Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıklamasına ilişkin sosyal paylaşım platformu Twitter hesabında, Çin'in son 27 yılda en düşük büyümeyi kaydetttiğini belirterek, "ABD'nin uyguladığı tarifeler, şirketlerin Çin'den ayrılarak tarife uygulanmayan ülkelere gitmesinde büyük bir etken, binlerce şirket ayrılıyor. Bu yüzden Çin bir anlaşma yapmak istiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkanı Trump düğmeye bastı! Yasak başlıyor Sosyal medya fenomeni Bianca Devins, takipçisi tarafından vahşice öldürüldü ABD medyası: Türkiye'ye hangi yaptırım paketinin uygulanacağı kararlaştırıldı Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:23:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'den Trump'a ticaret anlaşması tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]