Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi
1 saat önce
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Çin ekonomisinin kaydettiği yüzde 6,2'lik büyümeyi "ticaret savaşının sonucunda yavaşlama" olarak tanımlamasını "yanlış yönlendirme" olarak nitelendirdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı
, ABD Başkanı Trump'ın Çin ekonomisinin kaydettiği yüzde 6,2'lik büyümeyi "ticaret savaşının sonucunda yavaşlama" olarak tanımlamasını "yanlış yönlendirme" olarak nitelendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:07
ABD medyası: Türkiye'ye hangi yaptırım paketinin uygulanacağı kararlaştırıldı Aşkı uğruna doktorluğu bıraktı, Rus mantısı satıyor Mavi yelken balığı Kemer'de görüntülendi Genelevde çekilen fotoğraf davalık etti!