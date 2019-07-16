Son Dakika Haberleri: Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi
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Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi

1 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Çin ekonomisinin kaydettiği yüzde 6,2'lik büyümeyi "ticaret savaşının sonucunda yavaşlama" olarak tanımlamasını "yanlış yönlendirme" olarak nitelendirdi.

Çin’den Trump’a ticaret anlaşması tepkisi, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Çin ekonomisinin kaydettiği yüzde 6,2'lik büyümeyi "ticaret savaşının sonucunda yavaşlama" olarak tanımlamasını "yanlış yönlendirme" olarak nitelendirdi.
Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:07 
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