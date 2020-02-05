Çin'den Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına teşekkür - Son Dakika
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Çin'den Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına teşekkür

6 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadelede kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Çin'den Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına teşekkür, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınıyla mücadelede kendilerine verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, sosyal mesajlaşma uygulaması WeChat üzerinden düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Çin'e koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda gönderdiği maske ve tıbbi kıyafet yardımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hua, bu yardımın Türkiye'nin Çin halkına yönelik dostane duygularını somutlaştırdığını belirterek, "Çin, salgınla mücadelenin kritik döneminde tedarik ettiği tıbbi malzemelerden dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyor." dedi.

Türkiye için "kara gün dostu" benzetmesi

Türkiye, 31 Ocak-1 Şubat'ta salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşlarını getirmek için gönderdiği askeri kargo uçağıyla tıbbi malzemeler de göndermişti.?

Bu kapsamda, 1000 biyolojik tehlike tulumu, 93 bin 500 filtreli maske, bin tek kullanımlık koruyucu kıyafetin bulunduğu Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, tıbbi malzemeleri Çin tarafına teslim ettikten sonra Türk vatandaşlarını alarak Türkiye'ye dönmüştü.

Türkiye'nin tıbbi yardımı, ülkenin sosyal paylaşım platformlarından WeChat ve Veybo'da çok olumlu yorumlar almış, Çinliler Türkiye için "kara gün dostu" benzetmesi yapmıştı.

Diğer yandan Çin Dışişleri Bakanlığı salgınla mücadele kapsamında pazartesiden bu yana günlük basın toplantısını WeChat üzerinden yürütüyor.

Yeni tip koronavirüs salgını

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgınından dolayı ölü sayısı 491'e yükselmişti. Salgın, ülkede 2002-2003 döneminde olan SARS salgınındaki can kaybına geride bırakmış durumda.

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, WeChat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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