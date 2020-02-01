Çin'den Türkiye'ye getirilecek 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çin'den Türkiye'ye getirilecek 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilecek - Son Dakika

Çin'den Türkiye'ye getirilecek 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilecek

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilmekte olanların 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilmekte olanların 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.

Çin'den Türkiye'ye getirilecek 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilecek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:29 Kaynak: AA
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