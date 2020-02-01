Çin'den Türkiye'ye getirilecek 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilecek - Son Dakika

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Çin'den Türkiye'ye getirilecek 42 kişi, Zekai Tahir Burak Hastanesinde takip edilecek
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilmekte olanların 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:29 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den Türkiye'ye getirilmekte olanların 14 gün süreyle Zekai Tahir Burak Hastanesinde, tek kişilik odalarda takip edileceğini bildirdi.
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