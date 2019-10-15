Son Dakika Haberleri: Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun
Son Dakika Dünya Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun

Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun

58 dakika önce

Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu

Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun, System.String[]

Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu.


Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amerika ile Türkiye'nin operasyon farkı! Amerika yakıp yıkıyor, Türkiye şehre zarar vermiyor
Fransa-Türkiye maçı Fransız basınında geniş yer buldu Son Dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı: Yaralılar var Hindistan'da canlı halde gömülmüş kız bebek bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 12:40:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]