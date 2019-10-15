Çin'den Türkiye'ye: Suriye operasyonunu durdurun
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Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu
Çin, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonunu durdurması çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Ankara'ya çağrıda bulunarak, "Suriye'deki askeri faaliyetlerinizi durdurup doğru yola geri dönün." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:42
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