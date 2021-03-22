Çin'den, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım kararı alan AB'ye misilleme - Son Dakika

Çin'den, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım kararı alan AB'ye misilleme

22.03.2021 18:11
Çin'den, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım kararı alan AB'ye misilleme, System.String[]

Çin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine baskı uygulandığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak, AB'den 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB), Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine baskı uygulandığı gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım kararına misilleme olarak, AB'den 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ismi açıklanmayan bir sözcü, AB'nin yaptırım kararının gerçekleri görmezden geldiğini savunarak bunun Çin'in iç işlerine müdahale olduğunu belirtti.

Sözcü, "Çin, bu duruma kararlılıkla karşı çıkıyor ve bunu güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullandı.

Çin'in, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını belirten sözcü, "Çin'in egemenliğine zarar veren ve yalan bilgiler yayan 10 kişi ile 4 kurum ve kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldıklarını" duyurdu.

Sözcü, yaptırım kapsamındaki kişilerin Avrupa Parlamentosundan Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk ve Miriam Lexmann, Hollanda Parlamentosundan Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, Belçika Parlamentosundan Samuel Cogolati, Litvanya Parlamentosundan Dovile Sakaliene, Alman uzman Adrian Zenz ile İsveçli uzman Björn Jerden olduğunu, kurum ve kuruluşların ise AB Konseyi Güvenlik ve Siyasi Komitesi, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Alt Komitesi, Almanya'daki Mercator Çin Çalışmaları Enstitüsü ve Danimarka Demokrasiler İttifakı Vakfı olduğunu ifade etti.

Sözcü, söz konusu kişilerin ve ailelerinin Çin ana karası ile Çin'in Hong Kong ve Makau özel idari bölgelerine girişlerinin yasaklandığını, bu kişilerle ilgili kurum ve kuruluşların Çin ile iş yapmasının da sınırlandırıldığını kaydetti.

AB'den gün içinde yapılan açıklamada, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde insan hakları ihlalleri yaptığı gerekçesiyle 4 Çinli yetkiliye yaptırım uygulandığı duyurulmuştu.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki tartışmalı kamplar

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor. Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken, Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları zorla çalıştırma iddialarını reddederken, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği, Uygur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım kararı alan AB'ye misilleme - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Borsa bu yılın kazançlarını sildi, son 8 yılın en sert düşüşü yaşandı Kylian Mbappe, Ligue 1'de 100 gole en erken ulaşan futbolcu oldu Kağıt toplayan gencin 3 kişi tarafından dövülüp, motosikletinin yakılma anı kamerada Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı Yalnızlığından dem vuran Bahar Candan kiralık arkadaş arıyor Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Sanem Çelik, EDHO'ya veda ediyor Kırmızı kategorideki Antalya'da 'pes' dedirten kaçak havuz partisi! Sorumsuzluğa ceza yağdı
Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti Doç. Dr. İbrahim Gündoğan yaşadığı apartmanın 6'ıncı katından düşerek hayatını kaybetti         
19:38
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan'dan dolar açıklaması: Kurlar kısa zamanda eski seviyesine dönecektir         
19:15
Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı Doğum günü kutlaması için bir araya gelen 13 kişi koronavirüse yakalandı         
19:07
Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi Koronaya yakalanan anne bebeği alındıktan sonra öldü, ailesi cenaze yolunda kaza geçirdi         
18:18
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan yeni mesaj: Şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkesiyle çalışacağız         
18:05
F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak F.Bahçe transfer ettiğine bin pişman! Sezon sonunda milyonlarca euroya mal olacak         
17:35
Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a Son Dakika: Selahattin Demirtaş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 3 yıl 6 ay hapis         
16:58
Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar         
16:00
Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü         
15:39
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti         
15:19
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor Türkiye'de yumurta fiyatlarını belirleyen ilçede 6 milyon tavuk, 5 bin insan yaşıyor         
13:42
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 19:46:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çin'den, Uygur Türklerine baskı uyguladığı gerekçesiyle yaptırım kararı alan AB'ye misilleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei