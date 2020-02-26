Çin'den Uygur Türklerine yönelik fişleme haberlerine yalanlama - Son Dakika
Son Dakika Dünya Çin'den Uygur Türklerine yönelik fişleme haberlerine yalanlama - Son Dakika Dünya

Çin'den Uygur Türklerine yönelik fişleme haberlerine yalanlama

6 saat önce

Çin “eğitim” adı altında en az 1 milyon Uygur Türkünü ve Sincanlı Müslümanı gözaltı kamplarda tutuyor. Çin hükümeti bu kişilerin dinlerinden dolayı kamplara alındığına ilişkin fişleme haberlerini reddetti.

Çin'den Uygur Türklerine yönelik fişleme haberlerine yalanlama, System.String[]

"Eğitim" adı altında en az 1 milyon Uygur Türkünü ve Sincanlı Müslümanı gözaltı kamplarında tutan Çin, bu kişilerin dinlerinden dolayı kamplara alındığına ilişkin fişleme haberlerini yalanladı. Çinli yetkililer fişleme dosyasında yer alan iddiaların aksine birçok kişinin kamplarda tutulmadığını ve normal hayatlarını sürdürdüğünü savundu.


17 uluslararası medya kuruluşunun yer aldığı Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun ulaştığı belgelere göre Çin'de yüz binlerce insanın gözaltı kamplarına alınmalarının sebebi; dinleri ve aile bağları. Fişleme dosyalarında kişiler "güvenilir" veya "güvenilmez" diye kodlanırken, aile mensuplarından komşularına kadar birçok detaylı bilgi de yer alıyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Uygur, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:03 
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