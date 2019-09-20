Son Dakika Haberleri: Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi
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Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi

25 dakika önce

VakıfBank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı

Çin'den Vakıfbank'a 140 milyon dolarlık kredi, System.String[]

VakıfBank, Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaretin finansmanında kullanılmak üzere Çin Exim Bank ile 140 milyon dolar tutarında bir yıl vadeli kredi anlaşması imzaladı.


VakıfBank'tan yapılan açıklamaya göre banka, Türkiye'ye yurt dışından kaynak getirmeye devam ediyor.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:45 
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