Çin'den, vatandaşlarına ırkçılık gerekçesiyle "Avustralya'ya gitmeyin" uyarısı - Son Dakika

Çin'den, vatandaşlarına ırkçılık gerekçesiyle "Avustralya'ya gitmeyin" uyarısı

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avustralya'da ırkçılık ve ayrımcılığın arttığını öne sürerek, vatandaşlarına, bu ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Çin'den, vatandaşlarına ırkçılık gerekçesiyle

Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Avustralya'da ırkçılık ve ayrımcılığın arttığını öne sürerek, vatandaşlarına, bu ülkeye seyahat etmemelerini tavsiye etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle Çin ve Asya kökenlilere yönelik ırkçılık ve ayrımcılık söylemleriyle şiddet olaylarının belirgin şekilde artış gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çinli turistleri güvenlik ve farkındalık bilincini artırmaları ve Avustralya'ya hiçbir suretle seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor." ifadesi kullanıldı.

Avustralya'nın arpa ve inek eti ürünlerinin en büyük ithalatçısı olan Çin ile arasındaki gerginlik son zamanlarda yükseliş gösteriyor. Avustralya'nın Kovid-19 salgını nedeniyle Çin'e yönelik soruşturmayı destekleyen açıklamaları Pekin yönetimi tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Çin hükümeti son zamanlarda Avustralya'nın Dünya Ticaret Örgütü kurallarını ihlal ettiğini savunarak, bu ülkeden arpa ithalatını yüzde 80 düşürmüştü.

Avustralya'dan daha önce de inek eti ithalatını yasaklayan Çin hükümeti, ticari gerilimlerin Kovid-19 ile ilgisi olmadığını savunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'den, vatandaşlarına ırkçılık gerekçesiyle 'Avustralya'ya gitmeyin' uyarısı - Son Dakika

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