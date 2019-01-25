Son Dakika Haberleri: Çin'den Venezuela'ya Askeri Müdahale Tehditlerine Tepki

Çin'den Venezuela'ya Askeri Müdahale Tehditlerine Tepki

3 saat önce

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, tüm tarafları Venezuela halkının seçimine saygı duymaya çağırarak askeri müdahale tehditlerine karşı çıktıklarını açıkladı.

Çin'den Venezuela'ya Askeri Müdahale Tehditlerine Tepki, System.String[]
Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki gelişmelere ilişkin, tüm tarafları Venezuela halkının seçimine saygı duymaya çağırarak askeri müdahale tehditlerine karşı çıktıklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Venezuela'nın içişlerinin Venezuela halkının kendi seçimi ve kararı olduğunu belirtti.

Hua, "Tüm tarafları Venezuela halkının seçimlerine saygı duymaya, Venezuela'daki tüm kesimlerin anayasa çatısı altında barış ve diyalog yöntemleriyle siyasi çözümü aramasını desteklemeye çağırıyorum." dedi.

Venezuela hükümetinin ülkenin barış, istikrar ve bağımsızlığını korumasına yönelik çabalarını sürdürmesini desteklediklerini vurgulayan Hua, "Çin tarafı, Venezuela'ya dış müdahaleye karşı çıkıyor, özellikle askeri müdahale tehditlerine." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:32 Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Venezuela, Güncel
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