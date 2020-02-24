Çin'den yabani hayvanların ticaretine yasak - Son Dakika

Çin, korona virüsü salgınının hızla yayılmasıyla yabani hayvanların ticaretini yasaklama kararı aldı.



Çin'de hızla yayılmaya devam eden korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 592'ye yükseldi. Salgına karşı önlemler alınırken Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi (NPC) ulusal ve küresel sağlığı korumak amacıyla, virüs salgını son bulana kadar yabani hayvanların ticaretinin yasaklandığını duyurdu. Komite tarafından yapılan açıklamada, "Bu yasakla vahşi hayvanların tüketilmesini tamamen durdurmayı ve yasa dışı hayvan ticaretini engellemeyi hedefliyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Geçtiğimiz günlerde Çinli sağlık yetkilileri, virüsün Wuhan kent pazarında satılan yabani hayvanlardan geçmiş olabileceğini ifade etmişti.



Öte yandan Çinli yetkililer daha önce de SARS virüsünün yabani hayvanlardan kaynaklandığını belirterek, bu hayvanların ticaretini yasaklamıştı. Ancak ülkede yabani hayvanların ticareti kısa süre önce yeniden başlamıştı. - PEKİN