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Çin'den yeni bir tehdit daha! İlk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü - Son Dakika
BBC

Çin'den yeni bir tehdit daha! İlk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü

02.06.2021 14:49

H10N3 türü kuş gribi ilk kez bir insanda görüldü. Nisan ayının sonunda hastaneye başvuran 41 yaşındaki Çinli erkek, kuş gribi varyantının ilk vakası olarak kayıtlara geçti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yetkilileri, adamın virüsü nasıl kaptığı hakkında bilgi vermedi. Ancak virüs türünün insandan insana bulaşmasına pek ihtimal verilmiyor. Peki kuş gribi nasıl bulaşır ve şu ana kadar kaç kişinin ölümüne neden oldu? İşte bilinmeyenleri.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde 41 yaşındaki bir adam, 28 Nisan'da ateş ve başka bazı semptomların görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yaklaşık bir ay sonra hastanın H10N3 taşıdığı tespit edildi.

Kuş gribi türü tespit edilen hastanın iyileştiği ve taburcu olacağı bildirildi. Hastanın temas halinde olduğu kişilerin de gözetim altında olduğu, ancak henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da açıklandı.

YAYILMA ORANI ÇOK DÜŞÜK

Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasında, söz konusu virüs türünün kümes hayvanlarından nadiren insana bulaştığı kaydedildi. Açıklamada, yaygın bir yayılma riskinin çok düşük olduğu da hatırlatıldı. Komisyonun açıklamasında, H10N3 kuş gribi türünün hastalık yapıcı özelliğinin görece daha düşük olduğunun da altı çizildi.

AVRUPA'DA AD GÖRÜLDÜ

Reuters haber ajansına göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "Şu ana kadar insandan insana bulaşma belirtisi olmadığını" kaydetti. WHO açıklamasında, "Kümes hayvanları arasında yayılan kuş gribinin nadiren insanlara bulaşması şaşırtıcı değil. Bu durum, influenza salgını tehdidinin hala sürmekte olduğuna yönelik bir önemli bir uyarı" ifadeleri yer aldı.

Bazı Avrupa ülkelerinde hali hazırda H5N8 türü kuş gribi varyantı hayvanlar arasında yayılmış durumda. Yüz binlerce kümes hayvanı söz konusu salgın nedeniyle itlaf edildi.

AYAKKABI VASITASIYLA TAŞINABİLİR

Virüsün kuş ölüsü ve dışkılarında da bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkililer, bunlara basan insanların hastalığı ayakkabıları vasıtasıyla geniş alanlara taşıyabileceklerini belirtmişti. Belçika'nın Flaman kesiminde de ortaya çıkan kuş gribi nedeniyle, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılması kararlaştırılmıştı.

Şubat ayında Rusya'da H5N8 varyantının ilk kez insana bulaştığı açıklandı. Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün bulaştığını söylemişti.

2016-2017 yıllarında H7N9 kuş gribi salgını dünya genelinde yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olmuştu. O tarihten bu yana kuş gribi türleri insanlarda nadiren tespit ediliyor.

Çin'den yeni bir tehdit daha! İlk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü

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Son Dakika Dünya Çin'den yeni bir tehdit daha! İlk kez bir insanda kuş gribi türü görüldü - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR (1)
  • Coronaci : çinliler dunyayı tehdit edip esir almanın kolayını buldular habire virus bulduk ayagına istediklerini yaptır ohhh ne güzel dunya la Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
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