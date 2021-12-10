Çin'den yeni Covid-19 tedavisine onay - Son Dakika

Çin, Brii Biosciences tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen iki antikor kokteyli ile tedavi yöntemini onayladı.

Çin, Covid-19'a karşı yeni bir tedavinin geliştirildiğini duyurdu. Çin tıbbi ürünler düzenleyicisi kurum tarafından yapılan açıklamada, Brii Biosciences'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği iki antikor kokteyli ile tedavinin onaylandığı belirtildi. Brii tarafından yapılan açıklamada, BRII-196/BRII 198 kombinasyonuyla geliştirilen tedavinin faz 3 çalışmalarında yüksek riskli hastalar için hastaneye yatış ve ölüm oranında yüzde 80 azalma sağladığı sonuçlarının elde edildiği kaydedildi.

Ulusal Tıbbi Ürünler İdaresi'nden yapılan açıklamada, ilacın Covid-19'u hafif ve normal atlatan hastalar, 12-17 yaş arası çocuklar ile hastaneye yatış ve ölüm oranı yüksek hastalar için onaylandığı bildirildi.

OMİCRON MUTASYONU İÇİN ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Brii Mali İşler Müdürü Li Ankang, Omicron mutasyonunun ilaç üzerinde nasıl bir etki göstereceğine ilişkin araştırmanın sürdüğünü ve sonuçların 2 hafta içinde belli olacağını söyledi. İlacın Covid-19'un önlenmesinde de kullanıldığını ifade eden Ankang, Çin ve ABD dışındaki bölgelerdeki kullanım için potansiyel ortaklarla birlikte çalışılacağını belirtti. Önceliğin Güney Afrika, Brezilya ve Meksika gibi ilacın faz 3 denemelerine başlanmış olan ülkelere verileceği de açıklandı.

İlaç onay almadan önce Çin'de yaklaşık 900 hastada kullanıldı.

(İHA)