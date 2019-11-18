Son Dakika Haberleri: Çin'den yerli uçak gemisiyle Tayvan'a 'gözdağı'
Son Dakika Dünya Çin'den yerli uçak gemisiyle Tayvan'a 'gözdağı' - Son Dakika Dünya

Çin'den yerli uçak gemisiyle Tayvan'a 'gözdağı'

6 saat önce

Çin, yerli yapım uçak gemisinin Tayvan Boğazı’ndan “rutin” eğitim ve testler için geçtiğini açıkladı. Tayvan’da 12 Ocak’ta seçimler gerçekleşecek. Taipei, Pekin yönetimininin seçimler öncesinde kendisine gözdağını verdiğini savunuyor.

Çin'den yerli uçak gemisiyle Tayvan'a 'gözdağı', System.String[]

Çin, yerli yapım uçak gemisinin Tayvan Boğazı'ndan 'rutin' eğitim ve testler için geçtiğini açıkladı. Tayvan, 12 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesi Pekin yönetiminin gözdağını verdiğini savunuyor.


Tayvan Boğazı, anakara Çin ile ile Tayvan adasını birbirinden ayıran 180 kilometrelik boğaz.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:19 
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