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Çin'den yerli uçak gemisiyle Tayvan'a 'gözdağı'
6 saat önce
Çin, yerli yapım uçak gemisinin Tayvan Boğazı’ndan “rutin” eğitim ve testler için geçtiğini açıkladı. Tayvan’da 12 Ocak’ta seçimler gerçekleşecek. Taipei, Pekin yönetimininin seçimler öncesinde kendisine gözdağını verdiğini savunuyor.
Çin, yerli yapım uçak gemisinin Tayvan Boğazı'ndan 'rutin' eğitim ve testler için geçtiğini açıkladı. Tayvan, 12 Ocak'ta yapılacak seçimler öncesi Pekin yönetiminin gözdağını verdiğini savunuyor.
Tayvan Boğazı, anakara Çin ile ile Tayvan adasını birbirinden ayıran 180 kilometrelik boğaz.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:19
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