Çin'den yola çıkan 1056 metrelik blok tren Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika

Çin'den yola çıkan 1056 metrelik blok tren Türkiye'ye ulaştı

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu üyeleri Azerbaycan'ın ADY Container, Kazakistan'ın KTZ Express, Gürcistan GR Logistics ve Türkiye'nin Pacific Eurasia Logistics şirketlerinin iş birliğinde 20 Temmuz'da Çin'den hareket eden 1056 metrelik "dev tren" varış istasyonu olan İzmit'e geldi.

Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu üyeleri Azerbaycan'ın ADY Container, Kazakistan'ın KTZ Express, Gürcistan GR Logistics ve Türkiye'nin Pacific Eurasia Logistics şirketlerinin iş birliğinde 20 Temmuz'da Çin'den hareket eden 1056 metrelik "dev tren" varış istasyonu olan İzmit'e geldi.

En önemli kesimini BTK Demiryolu Hattı'nın oluşturduğu, Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor üzerinden yola çıkan 5'inci blok tren, Gürcistan/Ahılkelek-Köseköy/İzmit parkurunu 70 saat yerine gümrük işlemleri dahil 52 saatte tamamlayarak eski rekorunu yineledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün saat 09.00'da İzmit'in Köseköy istasyonuna ulaşan blok tren, ağırlıklı olarak elektronik malzeme ve maske gibi tıbbi malzemeler taşıyor.

50 konteynerden oluşan, 1992 ton ağırlığındaki tren, 1056 metre uzunluğuyla BTK Demiryolu Hattı'ndan geçen en uzun ithalat treni olma özelliğine sahip bulunuyor.

Trende, Almanya ve İtalya varışlı 4 adet konteyner de yer alıyor.

50'şer adet 40 feet konteynerden oluşan 6. ve 7. blok konteyner trenler de Gürcistan ve Kazakistan'dan Türkiye'ye hareket etti.

Rekor tekrarlandı

Dev tren, 30 Temmuz'da Gürcistan/Ahılkelek'ten saat 09.00'da hareket ederek Kars'a ulaştı. Gürcistan/Ahılkelek-Köseköy/İzmit parkurunu 70 saat yerine gümrük işlemleri dahil 52 saatte tamamlayan tren böylece eski rekorunu tekrarladı.

Çin ile İzmit arasında nakliye süresi 10 güne düşecek

BTK ve Orta Koridor üzerinden Çin (Xi'an)-Türkiye (İzmit-Köseköy) güzergahında seyredecek trenler, yakın zamanda seferlerini ortalama 10 günde tamamlayacak. Haftada iki kez olmak üzere yılda 100 blok tren, takip eden yılda ise yıllık 200 blok tren işletilecek.

Çin, nakliyatın yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlıyor

Çin, Rusya üzerinden Avrupa'ya yönelik demir yolu yük taşımacılığının yüzde 30'unu Orta Koridor'a kaydırmayı planlıyor. Böylece kuzey hat olarak belirtilen Çin-Rusya (Sibirya)- Belarus üzerinden Avrupa'ya gerçekleştirilen ve yılda 5 bin 500 trenle yapılan taşımacılık faaliyetinin ilk etapta yılda 1000, daha sonra ise 1500 seferinin Türkiye üzerinden gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, BTK ve Orta Koridor'un daha aktif hale gelmesi için bölge ülkeleriyle iş birliğini sürdürürken, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile koordine edilerek gümrük işlemleri de "basitleştirilmiş usul" kapsamında gerçekleştiriliyor, gümrük işlemleri tren başına 10-15 dakikaya düşürülüyor.

BTK Demiryolu Hattı'nda yapılan taşımalarda, güzergah üzerindeki ülkelerle anlaşmalara gidilerek piyasa koşullarına uygun ortak tarifelerin uygulaması da sağlanıyor.

Hız rekoru 12 günle kırıldı

Bu arada, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Konsorsiyumu tarafından Xi'an'den yola çıkarak Köseköy istasyonuna ulaşan üçüncü tren 2 parkurda hız rekoru kırmıştı.

Tren, Khorgoz (Çin) geçiş noktasında, Khorgoz-Kazakistan (Altınkol) sınırını geçtikten sonra İzmit Köseköy İstasyonu'na 12 günde ulaşmıştı.

Konteynerlerin Bakü Limanı'ndan Azerbaycan'daki Beyuk- Kesik İstasyonu'na kadar taşınması 24 saat yerine 14 saatte gerçekleşirken, tren Türkiye parkurunu 70 saat yerine 50 saatte aşmıştı. Böylece yük taşımacılığında ortalama 28 kilometre olan ticari hız 42 kilometreye çıktı.

Çin'den Türkiye'ye yola çıkacak 6'ncı tren de Marmaray'dan geçerek İstanbul- Halkalı üzerinden Avrupa'ya ulaşacak.

Çin'den yola çıkan 1056 metrelik blok tren Türkiye'ye ulaştı

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, İzmit, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 03:44

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Çin'den yola çıkan 1056 metrelik blok tren Türkiye'ye ulaştı - Son Dakika Ekonomi
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