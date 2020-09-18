Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu - Son Dakika

Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu

Çin, deniz ürünlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Endonezya menşeli bir firmadan ithalatı askıya aldı.

Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu, System.String[]

Çin, deniz ürünlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Endonezya menşeli bir firmadan ithalatı askıya aldı.

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından yapılan açıklamada, deniz ürünleri imalatçısı PT Putri Indah adlı firmadan ithal edilen dondurulmuş kılkuyruk balığı ve ürün paketinden alınan numunelerde Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu firmadan bugünden itibaren geçerli olmak üzere ithalatın bir hafta süreyle durdurulduğu belirtildi.

PT Putri Indah şirketi ve Endonezyalı yetkililer henüz açıklama yapmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kılkuyruk, Endonezya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 08:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin, deniz ürünlerinde Kovid-19 saptanan Endonezya firmasından ithalatı durdurdu - Son Dakika

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