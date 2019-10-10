Son Dakika Haberleri: Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı Shenzhen'de düzenlenecek
Son Dakika Ekonomi Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı Shenzhen'de düzenlenecek

Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı Shenzhen'de düzenlenecek

18 dakika önce

2019 Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı (CMEE), 14-17 Ekim tarihleri arasında Shenzhen'de gerçekleştirilecek.

Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı Shenzhen'de düzenlenecek, System.String[]

2019 Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı (CMEE), 14-17 Ekim tarihleri arasında Shenzhen'de gerçekleştirilecek. Fuarda Çin'in denizcilik ekonomisinin gelişiminde gösterdiği başarıları ve denizcilikle ilgili kaynak geliştirme ve mühendislik ekipmanları, gemi yapımı, limanlar ve nakliye ve yükselen denizcilik sektörüne ilişkin yeni teknolojileri sergilenecek.


Çin'in Doğal Kaynaklar Bakanlığının ve Guangdong Eyaleti Halk Hükümetinin ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Shenzhen Belediyesi Halk Hükümeti tarafından düzenlenen 2019 Çin Denizcilik Ekonomisi Fuarı (CMEE), 14-17 Ekim tarihleri arasında Shenzhen'de gerçekleştirilecek. Mavi ekonomi fırsatlarının paylaşılması ve 'ortak gelecek' temalı fuar oluşturma amacı güden 37 bin 500 metrekarelik fuar, sergilerden, forumlardan, tanıtım etkinliklerinden, ticari görüşmelerden ve ülkenin denizcilik ekonomisine odaklanan önceki başarılara yönelik sunumlardan oluşacak.


Sergiler, Çin'in yetmiş yıl önce Çin Halk Cumhuriyetinin kurulma tarihi itibariyle denizcilik ekonomisinin gelişiminde gösterdiği başarıları ve denizcilikle ilgili kaynak geliştirme ve mühendislik ekipmanları, gemi yapımı, limanlar ve nakliye ve yükselen denizcilik sektörüne ilişkin yeni teknolojileri sergilenecek. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
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