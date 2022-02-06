Üye Girişi
Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı - Son Dakika

Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı

06.02.2022 21:27

Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.

Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düşen ABD'ye ait F-35C savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı.

Geçtiğimiz sene 24 Aralık'ta Güney Çin Denizi'nde ABD donanmasına bağlı USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada bir F-35C savaş uçağı düşmüştü. Söz konusu savaş uçağının düşme anına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, savaş uçağının uçak gemisindeki piste yanlış açı ile yaklaştığı ve alevler içinde piste sürüklenmesinin ardından denize düştüğü görüldü.

ABD Donanması tarafından söz konusu videonun gerçekliği henüz doğrulanmadı. Öte yandan kazada pilot kendisini uçaktan fırlatmayı başarmış, gemideki 7 personel ise yaralanmıştı.

(İHA)

Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı
Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı
Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Savaş, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:07 Dolmabahçe'de sessiz gece! Beşiktaş, Antalyaspor'la berabere kaldı
20:30 Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan çarpıcı itiraf! Alanya maçı sonrası çaresizliği tek cümleyle anlattı
19:53 Arda Turan açtı ağzını yumdu gözünü! Sosyal medyadan açıklama yaptı: Bu algı operasyonuna müsaade etmem
19:38 Son Dakika: Türkiye'de 6 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 201 kişi vefat etti, 87 bin 934 yeni vaka tespit edildi
19:36 Davutoğlu sözünde durdu! Bahçeli'nin sözlerine videoyla cevap verdi: Nezaket dili sizi tedirgin etti
19:34 Bravo Pena! Galatasaray'ın yeni eldiveni ilk maçında kendine hayran bıraktı
19:14 Erdoğan'dan geçmiş olsun dileğinde bulunan Putin'e teşekkür mesajı
18:59 Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık
18:38 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar koronavirüse yakalandı
18:34 Balotelli şov yaptı! Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u sahadan sildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 21:33:42. #1.13#
SON DAKİKA: Çin Denizi'nde düşen ABD'ye ait F-35 savaş uçağına ait olduğu iddia edilen yeni görüntüler sızdırıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement