Çin, Denizlerin Korunmasında Belirgin İlerleme Kaydetti - Son Dakika
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Çin, Denizlerin Korunmasında Belirgin İlerleme Kaydetti

23.06.2022 19:54
Çin, Denizlerin Korunmasında Belirgin İlerleme Kaydetti

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı veriler, Çin'in deniz ekosistemi ile çevresinin korunması konusunda son yıllarda belirgin bir ilerleme gösterdiğini ortaya koydu.

BEİJİNG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'nın Perşembe günü yayınladığı veriler, Çin'in deniz ekosistemi ile çevresinin korunması konusunda son yıllarda belirgin bir ilerleme gösterdiğini ortaya koydu. Bakanlık yetkilisi Zhang Zhifeng, basın toplantısındaki konuşmasında ülkenin yakın kıyı sularının yaklaşık yüzde 30'u ile kıta sahil şeridinin yüzde 37'sinin ekolojik kırmızı çizgiler kapsamına dahil edildiğini ve birden fazla deniz ekosisteminin etkin koruma altında olduğunu söyledi.

Zhang, "Çin'in yakın kıyı sularındaki mikroplastik yoğunluğu metreküpte 0,44 birim civarında seyretmeye devam ediyor ve küresel karşılaştırmalarda düşük ila orta seviyede kalmayı sürdürüyor" dedi. Bakanlık yetkilisi, ülkenin deniz kenarındaki 32 ana tatil noktasında da su kalitesinin son yıllarda genel olarak iyi düzeyde olduğunu sözlerine ekledi. Bakanlık, deniz kirliliğini kontrol altına alma çabaları kapsamında 2019'dan bu yana Bohai Denizi kıyı şeridine yönelik açık boşaltımın tamamının izini sürmek ve bunları temizlemek için bir kampanya yürütüyor. Benzer projeler şu anda Jiangsu, Zhejiang ve Guangdong gibi diğer kıyı eyaletlerinde de sürdürülüyor. Bakanlık ayrıca deniz kirliliğiyle topyekün mücadelenin öncüsü olmaları amacıyla Bohai Denizi, Yangtze Nehri'nin ağzı ile Hangzhou Körfezi ve İnci Nehri ağzını üç kilit bölge olarak belirledi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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