Son Dakika Haberleri: Çin, dev panda Chuang Chuang'ın ani ölümünü araştırmak için Tayland'a uzman ekip gönderiyor
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Çin, dev panda Chuang Chuang'ın ani ölümünü araştırmak için Tayland'a uzman ekip gönderiyor

1 saat önce

Çin'in Tayland'a ödünç verdiği popüler dev panda Chuang Chuang'ın tutulduğu hayvanat bahçesindeki ani ölümü ülkeyi yasa boğdu. Çin'de insanlar Tayland'ı hayvana iyi bakamamakla suçlarken Çin hükümeti Chuang Chuang'ın ölüm sebebini araştırmak için uzman ekibi gönderiyor.

Çin, dev panda Chuang Chuang'ın ani ölümünü araştırmak için Tayland'a uzman ekip gönderiyor, System.String[]

Çin'in Tayland'a ödünç verdiği popüler dev panda Chuang Chuang'ın tutulduğu hayvanat bahçesindeki ani ölümü ülkeyi yasa boğdu. Çin'de insanlar Tayland'ı hayvana iyi bakamamakla suçlarken, Çin hükümeti Chuang Chuang'ın ölüm sebebini araştırmak için heyet gönderiyor.


Tayland'ın doğusundaki Chiang Mai Hayvanat Bahçesi müdürü, ülkenin ünlü dev pandası Chuang Chuang'ın bambu yapraklarından oluşan yemeğini yedikten kısa bir süre sonra bulunduğu yere yığılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Tayland, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:00 
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