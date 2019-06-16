Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Cinping, terörle mücadelede Ankara ile Pekin'in işbirliğini geliştirmesini istedi
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Çin Devlet Başkanı Cinping, terörle mücadelede Ankara ile Pekin'in işbirliğini geliştirmesini istedi

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Çin Devlet Başkanı Cinping, terörle mücadelede Ankara ile Pekin'in işbirliğini geliştirmesini istedi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş birliğine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 10:38 
Asya, Recep Tayyip Erdoğan, Şi Cinping, Dünya
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