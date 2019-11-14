Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı: "Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak"
Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı: 'Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak' - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı: "Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak"

7 saat önce

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'daki şiddeti sonlandırmak konusunda kent yönetimini desteklediklerini belirtti.

Çin Devlet Başkanı:

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hong Kong'daki şiddeti sonlandırmak konusunda kent yönetimini desteklediklerini belirtti.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS Grubu Zirvesi'ne katıldı.

Çin Devlet Başkanı Şi, Brezilya'nın başkenti Brasilia'daki zirvede yaptığı konuşmada, ülkesinin Hong Kong yönetiminin şiddet olaylarını bitirmek için yasal yetkilerini kullanmasını desteklediğini ifade etti.

Şi, "vahşi suçlular" olarak nitelediği protestocuların başlattığı şiddeti sonlandırmanın ve düzeni yeniden sağlamanın Hong Kong yönetiminin en acil sorunu olduğunu kaydetti.

"Hong Kong polisinin kanunların korunması için etkin eylemlerde bulunmasını, yargı sisteminin suç işleyenleri cezalandırmasını şiddetle destekliyoruz." diyen Şi, Hong Kong'da devam eden şiddetin sadece kentin kanun ve nizamına, refah ve istikrarına bir tehdit değil aynı zamanda "bir ülke, iki sistem" yönetim ilkesine apaçık bir meydan okuma olduğunu dile getirdi.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Polis, gösterilerin 6'ncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullanmış, bir gösterici vurularak yaralanmıştı.

Resmi verilere göre, kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

Şi Cinping, Hong Kong, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doğum gününde dayak yiyen kadın, kocasını bıçakladı
Putin: Türkiye ile Suriye'deki ihlallere fiili müdahale etmek konusunda anlaştık Eski CHP milletvekili Yılmaz Ateş, partisinden ihraç edildi Son dakika: Gözaltına alınan Şaban Vatan ve gazeteciler adli kontrolle serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 05:09:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı: "Hong Kong'un en acil meselesi şiddeti sonlandırmak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]