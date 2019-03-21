Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa Ziyareti

Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa Ziyareti

1 saat önce

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya, Monaco ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna başladı.

Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa Ziyareti, System.String[]
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya, Monaco ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna başladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Monaco Prensi 2. Albert ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un daveti üzerine Çin'den ayrıldı. Jinping'in Avrupa turunun ilk durağı olan İtalya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Çin'den bu ülkeye 10 yıl sonra devlet başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilecek resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Jinping'in, İtalya, Monaco ve Fransa'ya gerçekleştireceği ziyaretler, Çin ile AB arasındaki ticari ilişkilerin düzelmesi, kültürel temaslar, bölgesel ve uluslararası konular kapsamında önem taşıyor. - PEKİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Xi Jinping, Fransa, Avrupa, Şi Cinping, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek CHP'li Belediyenin Yaptığı Merdiven Karadeniz Fıkralarını Aratmıyor Binali Yıldırım'dan Görevi Bırakan Gökçek ve Topbaş'la İlgili Tek Cümlelik Yorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 13:13:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]