Çin Devlet Başkanı Jinping'den Avrupa Ziyareti
1 saat önce
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya, Monaco ve Fransa'yı kapsayan Avrupa turuna başladı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
, İtalya
, Monaco ve Fransa
'yı kapsayan Avrupa
turuna başladı.
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella
, Monaco Prensi 2. Albert ve Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron
'un daveti üzerine Çin'den ayrıldı. Jinping'in Avrupa turunun ilk durağı olan İtalya'ya gerçekleştireceği ziyaret, Çin'den bu ülkeye 10 yıl sonra devlet başkanlığı düzeyinde gerçekleştirilecek resmi ziyaret olma özelliği taşıyor. Jinping'in, İtalya, Monaco ve Fransa'ya gerçekleştireceği ziyaretler, Çin ile AB
arasındaki ticari ilişkilerin düzelmesi, kültürel temaslar, bölgesel ve uluslararası konular kapsamında önem taşıyor. - PEKİN
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 11:21 Kaynak: İHA
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