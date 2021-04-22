- Çin Devlet Başkanı Jinping: "Kömürle elektrik üretimini sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz" - Son Dakika

- Çin Devlet Başkanı Jinping: "Kömürle elektrik üretimini sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz"

WASHINGTON - Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Joe Biden'ın açılış konuşması ile başlayan İklim Zirvesi'nde, Çin'in karbon emisyonlarına yönelik hedeflerine değinerek, "Kömürle çalışan elektrik üretim projelerini sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz" dedi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Çin'in "yeşil kalkınma" taahhüdüne değinerek, Çin'in 2060 yılına kadar karbon nötrlüğünü elde edeceğini ve 2030 yılına kadar ise kadar karbon emisyonlarını zirveye çıkaracağını ifade etti. Ayrıca Çin'in kömür tüketimindeki artışı sınırlandırma planını açıklayan Xi Jinping, "Kömürle çalışan elektrik üretim projelerini sıkı bir şekilde kontrol edeceğiz. 14'üncü 5 yıllık plan döneminde kömür tüketimindeki artışı kesinlikle sınırlayacağız ve bunu 15'inci 5 yıllık plan döneminde ise aşamalı olarak azaltacağız" ifadelerini kullandı.

Doğayı korumanın, üretkenliğin artması adına önemli bir adım olduğunu kaydeden Xi Jinping, "Yeşil dağlar altın dağlardır. Çevreyi korumak, üretkenliği korumak, çevreyi iyileştirmek ise üretkenliği artırmaktır" ifadelerini kaydetti.

Aynı zamanda konuşmasında iklim konusunda küresel işbirliği ihtiyacına değinen Başkan Xi Jinping, "Kısa bir süre önce Çinli ve ABD'li taraflar, iklim krizini ele alan ortak bir bildiri yayınladı. Çin, küresel çevre yönetimini ortaklaşa ilerletmek adına ABD de dahil olmak üzere uluslararası toplumla çalışmayı dört gözle bekliyor" dedi.