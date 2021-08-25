Çin Devlet Başkanı Jinping, Putin'le görüştü - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde, Çin'in Afganistan konusunda Rusya ve uluslararası toplumla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son durum, salgınla mücadele ve ikili işbirliği gibi konular ele alındı. Xi Jinping görüşmede, Çin ile Rusya'nın Covid-19 aşısı konusundaki işbirliğini güçlendirmesi, küresel aşı tedarikini muhafaza etmesi, iki halkın yaşamını ve sağlığını koruması gerektiğini söyledi. Xi Jinping, Çin ile Rusya'nın dış müdahalelere karşı işbirliğini derinleştirmesinin önemine işaret etti.

"ÇİN, AFGANİSTAN KONUSUNDAKİ TÜM TARAFLARLA İLETİŞİM VE KOORDİNASYONU GÜÇLENDİRMEYE HAZIR"

Vladimir Putin ise görüşmede Rusya'nın Tayvan, Hong Kong, Sincan ve Güney Çin Denizi gibi Çin'in temel çıkarları ile ilgili konulardaki duruşunu desteklediğini, Çin'in iç işlerine dış güçlerin müdahale etmesine karşı çıktığını belirtti. İki lider, Afganistan'daki son durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Çin'in Afganistan'ın egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunun altını çizen Xi Jinping, Çin'in Afganistan'ın içişlerine karışmama politikası izlediğini ve daima sorunun siyasi yollardan çözümü hususunda yapıcı bir rol üstlendiğini vurguladı. Çinli lider, "Çin, Afganistan konusunda Rusya dahil olmak üzere uluslararası toplumdaki tüm taraflarla iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye hazır. Afganistan'daki tüm tarafların istişareler yoluyla daha açık ve kapsayıcı bir siyasi yapı inşa etmeye, ılımlı ve ihtiyatlı iç ve dış politikalar uygulamaya, tüm terör örgütleriyle bağlarını koparmaya ve dünyanın geri kalanıyla, bilhassa da komşu ülkelerle dostane ilişkilerini korumaya teşvik edilmesi için ortak çaba gösterilmesi gerekiyor" dedi.

Putin, Afganistan'da yaşanan dönüşümün, dış güçler tarafından siyasi model dayatma politikasının işe yaramadığını ve ilgili ülkelere sadece yıkım ve felaket getirdiğini gösterdiğini kaydetti. Rusya ve Çin'in Afganistan sorununda benzer pozisyonlara ve müşterek çıkarlara sahip olduğuna işaret eden Rus lider, Afganistan'da yumuşak bir geçiş süreci yaşanması, terörle mücadele edilmesi, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi, ülkeden güvenlik risklerinin yayılması ve dış güçlerin müdahalesine direnilmesi konularında Çin ile yakın iletişim ve koordinasyon içinde olacaklarını dile getirdi.

ÇİN DIŞİŞLERİ: "TALİBAN İLE ETKİLİ VE PÜRÜZSÜZ İLETİŞİME SAHİBİZ"

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada Çin'in Taliban ile etkili ve pürüzsüz iletişime sahip olduğu belirtildi.

Taliban'ın Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Abdülselam Hanefi'nin Çin'in Kabil Büyükelçisi Wang Yu ile görüştüğünü açıklamıştı. Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü basın toplantısında konuya dair yaptığı açıklamada, "Çin, Afganistan ile pürüzsüz ve etkili iletişim ve istişareler gerçekleştiriyor. Kabil, doğal olarak, iki tarafın farklı önemli konuları tartışabileceği önemli bir platform ve kanal" ifadelerini kullandı. Çin'in Afganistan politikasının net ve tutarlı olduğunun altını çizen sözcü, Afganistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını, ülkede barış sağlanmasında ve ülkenin yeniden inşasında yapıcı rol oynayacaklarını kaydetti.

(Cenk Özkömür/İHA)