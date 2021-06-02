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Çin Devlet Başkanı Şi, Azerbaycan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir ortak olduğunu söyledi - Son Dakika

Çin Devlet Başkanı Şi, Azerbaycan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir ortak olduğunu söyledi

02.06.2021 23:56
Çin Devlet Başkanı Şi, Azerbaycan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir ortak olduğunu söyledi, System.String[]

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Azerbaycan'ı Kuşak ve Yol Girişiminin önemli bir ortağı olarak gördüğünü ve iş birliğini derinleştirmek için daha fazla çaba gösterilmesini istediğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Azerbaycan'ı Kuşak ve Yol Girişiminin önemli bir ortağı olarak gördüğünü ve iş birliğini derinleştirmek için daha fazla çaba gösterilmesini istediğini söyledi.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi yapan Çin Devlet Başkanı Şi, iki tarafın uluslararası taşımacılık ve lojistik iş birliğini derinleştirmesi, Asya-Avrupa ulaşım koridorlarının inşasını desteklemesi ve bölgesel bağlantıyı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ikili ilişkilerin yeni bir tarihi başlangıç noktasında olduğunu kaydeden Şi, geleneksel dostluğun ileriye taşınması, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin derinleştirilmesi ve karşılıklı desteğin artırılması çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013 yılında Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da açıkladığı Kuşak ve Yol Girişimi (KYG), katılımcı ülkeler arasında ulaşım altyapısını geliştirmek ve ülkeler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.

KYG, özellikle Çin'in küresel ekonomide etkilerinin artması, malları için yeni pazarlar elde etmesi, ihracat ve ithalat yollarını çeşitlendirmesi ve enerji güvenliğini sağlaması açısından stratejik önem taşıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Azerbaycan, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, Azerbaycan'ın, Kuşak ve Yol Girişimi için önemli bir ortak olduğunu söyledi - Son Dakika


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